Brytyjska para królewska u papieża! Podano datę wizyty

Król Karol III i królowa Camilla odwiedzą papieża Leona XIV w dniu 23 października

Podano datę odwiedzin brytyjskiej pary królewskiej w Watykanie. Król Karol III z małżonką królową Camillą przybędą do papieża Leona XIV w dniu 23 października. Ta oficjalna wizyta była planowana na kwiecień, gdy papieżem był jeszcze Franciszek. Wówczas została przełożona z powodu złego stanu zdrowia ówczesnego Ojca Świętego. Król i królowa odwiedzili wtedy Franciszka prywatnie w trakcie jego rekonwalescencji. Poprzedni papież zmarł 21 kwietnia, a przygotowania do oficjalnej wizyty u następnego zostały sfinalizowane dopiero teraz. Jednym z jej elementów ma być wspólna modlitwa pary królewskiej i papieża w Kaplicy Sykstyńskiej. Będzie to modlitwa ekumeniczna, bo Karol III jako król Wielkiej Brytanii jest głową Kościoła anglikańskiego.

ZOBACZ TEŻ: Leon XIV w Polsce? Papież dostał zaproszenie na Warmię. Padła konkretna data

Leon XIV, kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został papieżem 8 maja

Kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został ogłoszony 267. papieżem 8 maja 2025 roku. Przyjął imię Leon XIV. Jest pierwszym amerykańskim papieżem w dziejach. Robert Prevost to urodzony w Chicago augustianin, doktor prawa kanonicznego. Od 2023 roku był prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Przez wiele lat pracował w Peru, gdzie był m.in. prefektem w zakonnym seminarium w Trujillo. W latach 2001–2013 pełnił funkcję przełożonego generalnego augustianów, był wtedy dwukrotnie w Polsce. Sakrę biskupią przyjął w 2014 roku. 30 stycznia 2023 roku papież Franciszek mianował go prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, wynosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa. 9 lipca Robert Prevost został przez papieża Franciszka wyniesiony do godności kardynała diakona, 6 lutego 2025 kardynała biskupa.

Sonda Czy monarchia w Anglii powinna zostać zlikwidowana? Tak Nie

🇬🇧 🇻🇦 U.K. State Visit to the Holy SeeTheir Majesties King Charles III & Queen Camilla will pay a State Visit to the Holy See (Vatican) from 22-23 October.The King & Queen will be received by the first American-born Supreme Pontiff, His Holiness Pope Leo XIV. pic.twitter.com/RXRuPQhUSN— Imperial Material ♚ (@implmaterial) October 17, 2025

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Już po czwartym pytaniu stracisz pewnie szansę na komplet Pytanie 1 z 10 W którym państwie powstał oberek? W Polsce W Czechach Na Słowacji Następne pytanie