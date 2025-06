Brytyjski rząd "w stanie gotowości". Chodzi o wojnę i USA

"Financial Times": Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer postawił swój gabinet w stan gotowości wobec rosnącego ryzyka ataku USA na Iran

Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest coraz bardziej napięta. Nie tylko dlatego, że obie strony konfliktu nadal ostrzeliwują się nawzajem, ale przede wszystkim z powodu ryzyka eskalacji wojny. Nie jest wykluczone, że Stany Zjednoczone bezpośrednio zaangażują się w konflikt, choćby dlatego, że kluczowe dla zniszczenia programu nuklearnego Iranu jest zniszczenie ośrodka w Fordo, znajdującego się na tyle głęboko pod ziemią, że tylko amerykański sprzęt wojskowy byłby w stanie go zniszczyć. Iran grozi, że zaatakuje amerykańskie bazy wojskowe, a w razie udzielenia Izraelowi pomocy również bazy innych krajów znajdujące się w regionie. Czy USA zdecydują się na udział w wojnie? Na wszelki wypadek wobec rosnącego ryzyka amerykańskiego ataku na Iran premier Wielkiej Brytanii postawił swój gabinet w stan gotowości - podał "Financial Times". Wszystko dlatego, że ewentualny atak byłby przeprowadzony ze wspólnej bazy USA i Wielkiej Brytanii, Diego Garcia na Oceanie Indyjskim.

Urzędnicy stwierdzili, że sytuacja jest „poważna i niestabilna”

Sytuacja jest według doniesień "FT" chaotyczna, bo jeden z brytyjskich urzędników powiedział dziennikarzom, że tak naprawdę nie jest jasne, czy Waszyngton będzie musiał uzyskać zgodę Wielkiej Brytanii na użycie bazy do przeprowadzenia ataku na Iran. Urzędnicy stwierdzili też, że sytuacja jest „poważna i niestabilna”. Dlatego Starmer w środę, 18 czerwca rozmawiał z ministrami i dowódcami wojskowymi o tym, jak Wielka Brytania powinna zareagować, gdyby Teheran „bezpośrednio lub pośrednio zagroził" brytyjskim obiektom w regionie, jak ujawniła osoba mająca wiedzę o rozmowach Starmera. Wcześniej brytyjski premier wzywał do deeskalacji, jednocześnie podkreślając, że jego zdaniem Izrael ma prawo do samoobrony, a Iranowi nie można pozwolić na opracowanie broni jądrowej, nie potępił zatem działań Benjamina Netanjahu, nie mówił jednak przy tym o ewentualnym poparciu zaangażowanie USA w konflikt izraelsko-irański.

Sonda Czy konflikt na Bliskim Wschodzi przerodzi się w wojnę światową? Tak Nie Nie mam zdania

Starmer puts UK cabinet on alert for potential US attack on Iran https://t.co/5e3DKm00PN— Financial Times (@FT) June 18, 2025

QUIZ. Nowy test z geografii! Pytania o granice, miasta i nie tylko Pytanie 1 z 10 Z jakimi krajami bałtyckimi graniczy Białoruś? Z Litwą, Łotwą i Estonią Z Litwą, Łotwą Z Łotwą i Estonią Następne pytanie