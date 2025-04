i Autor: SHUTTERSTOCK

Brytyjskie myśliwce przechwyciły rosyjskie samoloty nad Bałtykiem! NATO w akcji

Mateusz Kobyłka Polska Agencja Prasowa 16:13

Brytyjskie myśliwce interweniowały nad Morzem Bałtyckim, przechwytując rosyjskie samoloty w pobliżu przestrzeni powietrznej NATO. Do incydentów doszło we wtorek i czwartek, co wywołało reakcję Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, działania te są odpowiedzią na rosnącą agresję ze strony Rosji i mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa sojusznikom oraz odstraszenie potencjalnych przeciwników.