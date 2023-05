Był najsłynniejszym bezrobotnym świata. Arno Dübel zmarł po długiej chorobie

Arno Dübel był najsłynniejszym niemieckim bezrobotnym. Zmarł w wieku 67 lat

Arno Dübel urodził się 13 stycznia 1956 r. w Bornum w Dolnej Saksonii. Rozpoczął praktykę jako malarz, ale w 1976 r. porzucił ją i od tego czasu, czyli niemal pół wieku, żył z zasiłku dla bezrobotnych. Dübel aktywnie okazywał swoją niechęć do znalezienia pracy i dokładał wszelkich starań, aby uniknąć sankcji za brak pracy. Z bezrobocia Dübel uczynił styl życia, biorąc udział w programach rozrywkowych, promujących swój styl życia, a nawet bezskutecznie próbując rozpocząć karierę jako piosenkarz. Dübel śpiewał - oczywiście - piosenką o swoim braku pracy. Swoją postawą wzbudzał ogromne zainteresowanie niemieckich mediów. Tabloid Bild nazwał go „najbardziej bezczelnym bezrobotnym w Niemczech” i wykorzystał go jako przykład rzekomego powszechnego oszustwa w systemie opieki społecznej.

23 maja Arno Dübel zmarł w Szpitalu Uniwersyteckim w Hamburgu w wieku 67 lat. Od dawna chorował. O śmierci Dubela poinformował „Hamburger Morgenpost”.

