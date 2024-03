Były agent CIA ostrzega. "Uciekajcie z tego kraju do 2027 roku"

Były agent CIA ostrzega, by opuścić pewien kraj do 2027 roku. Uważa, że wtedy obywatele zostaną tam pozbawieni wolności

Nasz świat zrobił się w ciągu ostatnich paru lat o wiele bardziej nieprzewidywalnym i niebezpiecznym miejscem. Wielu zastanawia się, czy wybuchnie III wojna światowa, czy grozi nam konflikt nuklearny albo ustanowienie dyktatury tam, gdzie byśmy się tego jeszcze niedawno nie spodziewali. Gdzie najlepiej się schować, w razie, gdyby doszło do realizacji najczarniejszego scenariusza, w jakim państwie jest najbezpieczniej, a z jakiego najlepiej uciekać? Dość zaskakującej odpowiedzi na to pytanie dostarczył w podcaście Diary of a CEO były agent CIA, który pracował w tajnych amerykańskich magazynach broni nuklearnej i służył w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych. O który kraj chodzi? Dlaczego zdaniem Andrew Bustamente trzeba się stamtąd ewakuować?

Według byłego agenta CIA nie ma przyszłości w USA, a wszystko przez zagrożenie ze strony Donalda Trumpa

Chodzi o... Stany Zjednoczone. A wszystko przez Donalda Trumpa, którego szanse na wygraną w listopadowych wyborach prezydenckich rosną. Jak wiemy, Trump zagroził wprost, że w razie rosyjskiego zagrożenia niekoniecznie pomoże Europie, kwestionując jedność Sojuszu i swoje zobowiązania wobec europejskich partnerów. Ale także sami Amerykanie według byłego agenta mają się czego obawiać. Zdaniem Bustamente Trump chce skończyć z demokracją na rzecz "chrześcijańskiego nacjonalizmu" i rządzić Ameryką razem z upolitycznionymi, zapatrzonymi w niego "ewangelickimi kaznodziejami", wyrzucając demokrację do kosza.

"Spróbuję opuścić Amerykę w 2027 roku. Myślę, że Stany Zjednoczone przeżywają teraz bardzo trudny okres i że większość ludzi to rozumie"

Bustamente jest zdania, że należy wyjechać z USA do 2027 roku, jeśli nie będzie się chciało żyć w dyktaturze Trumpa. "Spróbuję opuścić Amerykę w 2027 roku. Myślę, że Stany Zjednoczone przeżywają teraz bardzo trudny okres i że większość ludzi to rozumie. (...) Nie wiemy, czy chcemy być demokracją prawdziwą, czy chcemy demokracją częściową? Stany Zjednoczone zostały założone w oparciu o zasadę wolności religijnej, ale wygląda na to, że kandydat na prezydenta Donald Trump jest gotowy podrzeć konstytucję kraju na rzecz nowego „chrześcijańskiego nacjonalizmu” sprzymierzonego z ewangelicznymi kaznodziejami. Jeden z nich określił Trumpa jako „człowieka namaszczonego przez Boga, aby ocalił Amerykę przed nią samą”" - mówił w podcaście Andrew Bustamente. „Niestety nie wierzę, że nasz kraj – przynajmniej przez następne pięć do dziesięciu lat – będzie krajem, który pozwoli dzieciom wybierać, kim chcą być" - dodał były agent.

Sonda Na kogo byś zagłosował, gdybyś mógł, na Trumpa czy na Bidena? Na Trumpa Na Bidena

Ex-CIA agent who ran nuclear missile silo warns 'get out of America by 2027'https://t.co/LNMn7PnyJO pic.twitter.com/Bb4VSke2Sq— Daily Star (@dailystar) March 4, 2024

QUIZ. Trzy słowa i rozmowa! My podpowiadamy, ty zgadujesz, o kogo chodzi Pytanie 1 z 10 Dziady, Maryla, wieszcz Adam Mickiewicz Jan Kochanowski Juliusz Słowacki Dalej