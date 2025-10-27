Były premier i piosenkarka razem! To już oficjalne

Katy Perry i Justin Trudeau oficjalnie razem. Poszli otwarcie na romantyczną randkę w Paryżu

Gorące plotki właśnie się potwierdziły! Były premier Kanady Justin Trudeau i amerykańska piosenkarka Katy Perry oficjalnie potwierdzili swój związek, pojawiając się publicznie jako para podczas romantycznego wieczoru w Paryżu. Według portalu TMZ, który opublikował zdjęcia i nagranie z wydarzenia, Trudeau i Perry spędzili sobotni wieczór w kabarecie Crazy Horse, jednym z najbardziej znanych miejsc w Paryżu. Artystka świętowała swoje 41. urodziny, a Trudeau towarzyszył jej przez cały wieczór. Po zakończeniu występu para wyszła z teatru trzymając się za ręce, witana przez paparazzich i tłum fanów. Jedna z fanek wręczyła Katy różę, życząc jej wszystkiego najlepszego – wówczas Perry uśmiechnęła się szeroko, a Trudeau delikatnie objął ją w pasie.

Pogłoski o romansie krążyły od miesięcy. Parę przyłapano nawet na jachcie

To pierwsze oficjalne publiczne pojawienie się pary, choć pogłoski o ich romansie krążyły od miesięcy. W lipcu TMZ opublikowało zdjęcia, na których Trudeau i Perry widoczni są razem na jachcie u wybrzeży Kalifornii – obejmują się i całują. Wcześniej, na początku roku, widziano ich na kolacji w Montrealu, a kilka dni później Trudeau pojawił się na koncercie Perry w ramach trasy „Lifetimes”, również w Kanadzie. Spekulacje nasiliły się po tym, jak byli już wtedy w separacji ze swoimi wcześniejszymi partnerami – Perry z aktorem Orlando Bloomem, a Trudeau po głośnym rozwodzie z żoną Sophie Grégoire-Trudeau, ogłoszonym w 2023 roku.

Katy Perry i aktor Orlando Bloom rozstali się latem

Na początku lipca wyszło na jaw, że piosenkarka Katy Perry i aktor Orlando Bloom rozstają się. Para zaczęła się spotykać 10 lat temu, mają 5-letnią córkę Daisy Dove. „W związku z ogromnym zainteresowaniem i dyskusjami na temat związku Orlando Blooma i Katy Perry, ich przedstawiciele potwierdzili, że Orlando i Katy w ciągu ostatnich miesięcy zmienili swoje relacje, koncentrując się na rodzicielstwie. Pozostają rodziną, ponieważ ich wspólnym priorytetem jest – i zawsze będzie – wychowanie córki w miłości, stabilności i wzajemnym szacunku” – poinformowano według "Page Six" we wspólnym oświadczeniu aktora i piosenkarki.

Justin Trudeau ogłosił swój rozwód dwa lata temu

Justin Trudeau (51 l.) i jego żona, była prezenterka telewizyjna Sophie Grégoire (48 l.) w sierpniu 2023 roku ogłosili, że postanowili się rozstać po 18 latach małżeństwa. „Sophie i ja chcielibyśmy podzielić się wiadomością o tym, że po wielu trudnych i pełnych refleksji rozmowach podjęliśmy decyzję o separacji. Jak zawsze pozostajemy bliską rodziną, czujemy głęboką miłość do siebie nawzajem i do wszystkiego, co razem zbudowaliśmy i nadal budujemy. Dla dobra naszych dzieci prosimy o uszanowanie naszej i ich prywatności. Dziękuję" - głosi oświadczenie Justina Trudeau. Justin Trudeau i Sophie Grégoire poznali się jeszcze jako dzieci w Montrealu. Potem ich drogi na pewien czas się rozeszły. Ponownie spotkali się już jako dorośli dopiero w 2003 roku, a w 2005 roku wzięli ślub. Para ma troje dzieci, a ich najmłodsze urodziło się rok przed tym, jak Justin Trudeau po raz pierwszy został premierem Kanady.

