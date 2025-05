Kilkuset Ukraińców wraca do domu! Koniec dramatu jeńców. Zełenski komentuje

Boris Johnson znów został ojcem

Carrie Johnson poinformowała o narodzinach córki za pośrednictwem Instagrama. W emocjonalnym wpisie napisała: "Nie mogę uwierzyć, jaka jesteś śliczna i maleńka. Czuję się niesamowicie szczęśliwa. Wszyscy jesteśmy totalnie zauroczeni". Poppy Eliza Josephine to czwarte dziecko Borisa i Carrie. Wcześniej para doczekała się syna Wilfa, córki Romy oraz kolejnego syna – Franka. Ich imiona już wcześniej przyciągały uwagę mediów ze względu na swoją oryginalność i osobliwy charakter, co dobrze współgra z barwną osobowością byłego szefa brytyjskiego rządu.

Boris Johnson ma dziewięcioro dzieci z różnych związków. Czwórkę najmłodszych – w tym nowonarodzoną Poppy – wychowuje wspólnie z obecną żoną Carrie. W rozmowie z amerykańskim programem "Today Show" w 2021 roku Johnson mówił o ojcostwie: "To fantastyczne, fantastyczne, ale też mnóstwo pracy, mówię wam. Kocham to, naprawdę kocham. I zmieniam mnóstwo pieluch, gdyby ktoś pytał… Robię to".