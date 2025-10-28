Były premier zastrzelony! Sprawca powiedział jedno zdanie

Zabójca byłego premiera Japonii przyznał się do winy. Proces Tetsuyi Yamagamiego rozpoczęty, w tle sekta Moona

W Japonii rozpoczął się proces mężczyzny, który trzy lata temu zastrzelił byłego premiera Shinzo Abego. 45-letni Tetsuya Yamagami podczas pierwszej rozprawy w sądzie w Narze przyznał się do wszystkich zarzutów. "Wszystko, co mi zarzucono, jest prawdą" – powiedział Yamagami na sali sądowej. Na ławie oskarżonych zasiadł spokojny, bez emocji, a jego słowa tylko potwierdziły to, co śledczy ustalili już wcześniej. Zarzuty wobec niego obejmują morderstwo oraz złamanie surowych przepisów dotyczących dostępu do broni palnej. Śledztwo wykazało, że głównym motywem zbrodni była nienawiść oskarżonego do sekty Moona. Yamagami twierdził, że jego matka przekazała tej organizacji majątek wart około 2,4 mln zł, co doprowadziło rodzinę do ruiny. Abe, według oskarżonego, był w jakiś sposób związany z Kościołem. Po zamachu media ujawniły, że wielu japońskich parlamentarzystów utrzymywało kontakty z sektą. Sąd w Tokio w 2023 roku nakazał rozwiązanie japońskiego oddziału Kościoła, uznając jego działalność za szkodliwą społecznie.

Kiedy doszło do zabójstwa premiera Japonii? kim był Shinzo Abe?

Do zabójstwa doszło 8 lipca 2022 roku w Narze, około 20 kilometrów od Kioto. Shinzo Abe, najdłużej urzędujący premier w historii Japonii, przemawiał na wiecu przed wyborami do izby wyższej japońskiego parlamentu, czyli Izby Radców. W Nara było wtedy około południa. W pewnym momencie do byłego premiera podszedł od tyłu mężczyzna w czarnym garniturze i strzelił mu w plecy. Wszystko zostało przypadkowo nagrane telefonem, nagranie trafiło do internetu. Shinzo Abe miał przestrzeloną klatkę piersiową i szyję. Polityk upadł na ziemię, mimo natychmiastowej pomocy medycznej zmarł kilka godzin później w szpitalu z powodu wykrwawienia. Yamagami nie próbował uciekać z miejsca zdarzenia – został obezwładniony przez ochronę i przekazany policji.

Shinzo Abe to jeden z najważniejszych współczesnych polityków Japonii. Były lider rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej to najdłużej urzędujący premierem Japonii w dziejach. Szefował japońskiemu rządowi w latach 2006-2007, a potem od 2012 do 2020 roku. Ustąpił ze stanowiska w 2020 roku z powodów zdrowotnych.

