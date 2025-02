Były wicepremier aresztowany! Uczył synka rzucać granatem

Tego jeszcze nie było. Prokuratura w Chorwacji oskarżyła polityka Ruchu Ojczyźnianego (DP) o narażenie życia i zdrowia 12-letniego syna, któremu w 2020 roku i latach późniejszych pozwalał strzelać z pistoletu, karabinu automatycznego, a także uczył go rzucania granatem. Josip Dabro, były wicepremier i minister rolnictwa, jest także podejrzany o nielegalne posiadanie broni i materiałów wybuchowych.

Chorwacja. Wicepremier zatrzymany. Uczył syna strzelać z karabinu

Jak przypomina PAP, polityk pod koniec stycznia tego roku rezygnację ze stanowisk po opublikowaniu przez chorwacki dziennik "Jutarnji List" nagrania, na którym strzela z pistoletu przez okno jadącego samochodu. Widać na nim, jak oddaje z okna kilka strzałów z pistoletu z siedzenia pasażera w pobliżu obszaru zabudowanego. Złożył dymicję i jednocześnie przeprosił, tłumacząc, że jego groźny wybryk był "chwilą bezmyślności".

Chorwacja. Wicepremier stracił immunitet. Mówił o "chwili bezmyślności"

Prokuratura wnioskowała o to, by pozbawić Dabro immunitetu. Stało się to w środę, 26 lutego. Posłowie przegłosowali wnioski o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie polityka współtworzącego rząd Ruchu Ojczyźnianego (DP). Od razu po zatrzymaniu Dabro odgrażał się, że po powrocie do parlamentu rozważy, czy nadal popiera większość rządzącą. Minimalna parlamentarna większość - łącznie z Dabro - wynosi obecnie 76 posłów w jednoizbowym Zgromadzeniu liczącym 151 miejsc.

