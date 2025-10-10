Chirurg plastyczny podniósł alarm. Chodzi o Lauren Sanchez!

Chirurg plastyczny ostrzega Lauren Sanchez! Ekspert dostrzegł na jej zdjęciach niepokojący szczegół

Lauren Sanchez od czerwca tego roku jest żoną Jeffa Bezosa, zajmującego teraz czwarte miejsce na liście najbogatszych ludzi świata. Celebrytka nie raz wzbudzała kontrowersje swoim stylem, a także faktem, iż śmiało korzysta z dobrodziejstw medycyny estetycznej. Zdawałoby się, że przy praktycznie nieograniczonym budżecie takie zabiegi będą dla niej bezpieczne. Jednak jak się okazuje, nie jest to wcale takie pewne! Chirurg plastyczny z Orgeonu, dr Sean McNally, w wywiadzie dla "Daily Mail" ujawnił swoje obawy związane z Lauren Sanchez. Na jej nowych zdjęciach zobaczył coś niepokojącego!

"Prawdopodobnie nadszedł czas na reset. Sugerowałbym rozpuszczenie obecnego wypełniacza"

Co się stało? Otóż doktor uważa, że wypełniacze zastosowane w ustach Sanchez „przemieściły się”. „Na niektórych zdjęciach wypełniacz zdecydowanie przemieścił się poza obszar, w który zazwyczaj chcemy go widzieć” – powiedział dr McNally. „Zdecydowana jego większość powinna być obecna na czerwonej części wargi, z niewielką ilością podkreślającą krawędź białego wałka, ale jest go znacznie więcej poza tym obszarem" - tłumaczy. Co można na to zaradzić? "Prawdopodobnie nadszedł czas na reset. Sugerowałbym rozpuszczenie obecnego wypełniacza i jego ponowne zastosowanie, o ile jeszcze tego nie zrobiono. Dodanie kolejnej dawki na już przemieszczony wypełniacz prawdopodobnie tylko pogorszy problem" - ostrzega. Jak dodaje, takie przemieszczanie się wypełniaczy może być groźne, na przykład jest w stanie wywołać zamknięcie naczynia krwionośnego. „W zależności od obszaru, może to uszkodzić skórę w miejscu, do którego dopływa to naczynie krwionośne" - dodał chirurg.

Lauren Sanchez i Jeff Bezos. Historia miłości, rozwodu i skandalu. Kim jest Lauren Sanchez?

Lauren Sanchez, prezenterka telewizyjna Fox, producentka filmowa i pilotka oraz Jeff Bezos wzięli ślub w czerwcu tego roku w Wenecji. Zaczęli spotykać się w atmosferze skandalu, kiedy założyciel Amazon był jeszcze żonaty z MacKenzie Bezos. Plotki mówią o tym, iż Lauren Sanchez i Bezos poznali się w 2018, a może nawet 2016 roku. W 2018 roku Jeff Bezos i MacKenzie Bezos ogłosili separację, a kiedy rozwiedli się w 2019 roku po 26 latach małżeństwa, MacKenzie na krótko została najbogatszą kobietą świata dzięki podziałowi majątku. Nie przeszkodziło to Bezosowi zarobić kolejnych kilkudziesięciu miliardów dolarów i wskoczyć na pierwsze miejsce listy najbogatszych ludzi świata. Sanchez także musiała rozwieść się dla swojego wybranka. Wcześniej była żoną Patricka Whitesella od 2005 do 2019 roku. Mają córkę Ellę i syna Evana, Sánchez jest też matką Nikko Gonzaleza, urodzonego w 2001 roku, to syn piłkarza Tony'ego Gonzaleza. Bezos i Mackenzie Scott mają razem czwórkę dzieci.

Dziś według Bloomberga Jeff Bezos znajduje się na miejscu czwartym listy najbogatszych ludzi z 250 miliardami dolarów. Na pierwszym miejscu tego zestawienia znajduje się obecnie Elon Musk (453 mld dol), na drugim Larry Ellison (356 mld dol), na trzecim Mark Zuckerberg (258 mld dol).

