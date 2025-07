Żona Jeffa Bezosa ma torebkę za milion! Zobacz, jak wygląda

Jeff Bezos rozpieszcza żonę Lauren Sanchez! 55-latka widziana z torebką Hermès za niemal milion złotych

Dopiero co cały świat mówił o wielkim ślubie Jeffa Bezosa (61 l.) i Lauren Sanchez (55 l.), który kosztował 125 milionów złotych, a już para zdumiewa kolejnym przejawem przepychu. Świeżo upieczona małżonka miliardera widywana jest z torebką, której cena przyprawia o zawrót głowy. To jedna z najdroższych marek świata. Za bardzo rzadko spotykaną torebkę Kelly Midas stworzoną przez słynny francuski dom mody Hermès trzeba zapłacić... ćwierć miliona dolarów, a więc ponad 900 tysięcy złotych. Tyle, co średniej wielkości mieszkanie na warszawskim Mokotowie lub dwa nowe BMW X7. Ale dla Lauren Sanchez to żadna wielka kwota, skoro Jeff Bezos ma 243 miliardy dolarów. Co myślisz o kupowaniu tak drogich gadżetów? Głosuj w naszej sondzie!

Lauren Sanchez i Jeff Bezos. Historia miłości, rozwodu i skandalu. Kim jest Lauren Sanchez?

Lauren Sanchez, prezenterka telewizyjna Fox, producentka filmowa i pilotka oraz Jeff Bezos zaczęli spotykać się w atmosferze skandalu, kiedy założyciel Amazon był jeszcze żonaty z MacKenzie Bezos. Plotki mówią o tym, iż Lauren Sanchez i Bezos poznali się w 2018, a może nawet 2016 roku. W 2018 roku Jeff Bezos i macKenzie Bezos ogłosili separację, a kiedy rozwiedli się w 2019 roku po 26 latach małżeństwa, MacKenzie na krótko została najbogatszą kobietą świata dzięki podziałowi majątku. Nie przeszkodziło to Bezosowi zarobić kolejnych kilkudziesięciu miliardów dolarów i wskoczyć na pierwsze miejsce listy najbogatszych ludzi świata. Dziś według Bloomberga znajduje się na miejscu trzecim z 233 miliardami dolarów. Na pierwszym miejscu tego zestawienia znajduje się obecnie Elon Musk (370 mld dol), na drugim Mark Zuckerberg (250 mld dol). Sanchez także musiała rozwieść się dla swojego wybranka. Wcześniej była żoną Patricka Whitesella od 2005 do 2019 roku. Mają córkę Ellę i syna Evana, Sánchez jest też matką Nikko Gonzaleza, urodzonego w 2001 roku, to syn piłkarza Tony'ego Gonzaleza. Bezos i Mackenzie Scott mają razem czwórkę dzieci.

Lauren Sánchez's Gym Outfit Includes a Rare Hermès Bag https://t.co/RU9GTWW2lh— Harper’s BAZAAR (@harpersbazaarus) July 16, 2025

