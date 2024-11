Chomiki zaatakowały samolot! Gromada gryzoni uziemiła Airbusa!

132 chomiki zaatakowały Airbusa w Portugalii! Maszyna uziemiona, mogło dojść nawet do katastrofy lotniczej

O mały włos nie doszło do katastrofy lotniczej przez... chomiki! To niewiarygodne zdarzenie miało niedawno miejsce w Portugalii, a konkretnie w samolocie typu Airbus A321neo. Maszyna transportowała do Porta Delgada z Lizbony całe stado zwierząt. Leciały do jednego ze sklepów zoologicznych. Były wśród nich fretki domowe i ptaki, ale także ogromna ilość chomików. I właśnie one jakimś sposobem zdołały pokonać wszelkie zabezpieczenia i wydostać się ze swoich transporterów na wolność. Jeszcze w przestworzach rozpierzchły się po całej maszynie! Wbrew pozorom było to naprawdę niebezpieczne, bo taka gromada gryzoni mogła poprzegryzać bardzo istotne kable i doprowadzić do katastrofy lotniczej. Jak to się skończyło?

Łapanie chomiczych psotników trwało pięć dni, podobnie jak uziemienie samolotu

Ucieczka chomiczych cwaniaków wyszła na jaw już po przybyciu do portu lotniczego im. Jana Pawła II w Ponta Delgada. Załoga maszyny właśnie zbierała się w drogę powrotną do Lizbony, gdy powiadomiono pilota i resztę pracowników, że muszą zostać na miejscu z powodu 132 gryzoni. Bo co, jeśli zdążyły już poprzegryzać ważne kable? Pozostawało myszkować w środku Airbusa w poszukiwaniu chomików, które zdążyły się pochować się we wszelakich zakamarkach. Łapanie chomiczych psotników trwało pięć dni, podobnie jak uziemienie samolotu. Dopiero gdy gryzonie zostały schwytane i policzone, a stan techniczny maszyny sprawdzony, samolot mógł ruszyć z powrotem do Lizbony.

TAP Portugal A321-200N de TAP Portugal de Lisboa a Ponta Delgada miércoles 13, llevaba jaulas con hamsters.Después del aterrizaje, se vio que una de las jaulas se había dañado y se escaparon 132 hamsters. Se capturaron todos los hamsters y se examinó el avión. pic.twitter.com/ex6nnCNE8P— Feliz Vuelo, online en: @esVivetuvida (@FelizVuelo) November 17, 2024

