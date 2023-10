Christina Aguilera wraca! Gwiazda seksowna jak nigdy dotąd

Christina Aguilera zapowiada rezydencję w Las Vegas. Na nowych zdjęciach gwiazda jest seksowna jak nigdy dotąd

Christina Aguilera (43 l.) dwadzieścia lat temu była gwiazdą pierwszej wielkości. Ostatnimi laty było o niej zdecydowanie ciszej. Ale teraz sławna wykonawczyni „Genie in a Bottle” powraca w wielkim stylu! Niebawem, bo już w grudniu, zaczyna się jej rezydencja w Las Vegas, która potrwa przez cały 2024 rok. Z tej okazji Xtina postanowiła... stać się jeszcze bardziej seksowną. Piosenkarka pokazała się fanom na Instagramie w bardzo ponętnej odsłonie. Ogromny dekolt Christiny Aguilery odsłonił niemal wszystko! „Nie mogę się doczekać, aby móc zaprezentować w Las Vegas nowy program, który połączy muzykę, wyrafinowanie i sztukę w sposób, w jaki nigdy wcześniej nie występowałam” – powiedziała magazynowi Billboard. „To, co uwielbiam w intymnym klimacie Voltaire w The Venetian Resort [miejsca, w których Xtina wystąpi], to to, jak blisko i osobiście mogę być z publicznością” - dodała.

Christina Aguilera. Jakie są jej największe hity? Czy ma dzieci? Z kim się spotykała?

Wielka kariera Christiny Aguilery zaczęła się w 1999 roku, kiedy ukazała się płyta zatytułowana "Christina Aguilera". To z niej pochodzą single „Genie in a Bottle”, „What a Girl Wants” i „Come on Over Baby (All I Want Is You)”. Przeboje te trafiłyna pierwsze miejsca zestawienia Billboardu. Aguilerę kojarzymy też z albumu "Stripped", wraz z którym wizerunek gwiazdy stał się o wiele bardziej wyzywający. Podobnie jak piosenka "Lady Marmalade", zaśpiewana m.in. z Pink. Christina Aguilera jest zaręczona z asystentem producenta "Burleski" Matthew D. Rutlerem. Mają 7-letnią córkę Summer Rain. Aguilera ma też 13-letniego syna Maxa Lirona z małżeństwa z producentem muzycznym Jordanem Bratmanem. Para rozwiodła się w 2010 roku.

