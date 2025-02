Co dzieje się z Justinem Bieberem?! Ostatnie zdjęcia mogą szokować

Fani martwią się o Justina Biebera! Sławny piosenkarz wygląda na załamanego. Pojawiły się plotki o jego małżeństwie, wcześniej o aferze Diddy'ego

Justin Bieber zaczynał kilkanaście lat temu jako idol nastolatek śpiewający piosenki o miłości. Bywał obiektem docinków z racji boysbandowego, przesłodzonego wizerunku. W pewnym momencie coś się zmieniło. Nastoletni Justin o dziecinnej twarzy zaczął być widywany w towarzystwie raperów Diddy'ego i Ushera. Choć był nieletni, towarzyszył im w imprezach. Dziś wiemy, co to były za imprezy, a gdy wybuchła afera Diddy'ego, nazwisko Biebera zaczęło przewijać się w komentarzach na jej temat. Jednak komentujący nie byli złośliwi, a współczujący. Justin był przedstawiany nie jako współsprawca tego, o co oskarżony jest obecnie Diddy, a domniemana ofiara, a przynajmniej ktoś, kto z racji swojego ówczesnego wieku nie powinien być tak blisko skandalu. Przypomniano m.in., że L.A.Reid, potentat muzyczny, w 2016 roku wydał wspomnienia, których pewien fragment dziś brzmi co najmniej niepokojąco. Usher miał według relacji Reida przyprowadzić Biebera do potentata muzycznego jako „prezent”, gdy był „pięknym” 14-letnim chłopcem. Tak ujął to sam Reid. To on wysłał potem Biebera na 48 godzin do rapera Diddy'ego, a raper mówił wtedy, że "nie powie, co będą robić, ale to marzenie każdego nastolatka". Dziś te słowa brzmią co najmniej mrocznie. Bieber po wybuchu afery zaszył się w domu. Na jego nielicznych zdjęciach, jakie potem pokazano, wyglądał niestety na załamanego.

"Ona szaleńczo go kocha, ale on jest nieobliczalny. Niektórzy jej przyjaciele radzili jej, żeby go zostawiła"

Już wcześniej często wychodził z domu ubrany co najmniej dziwnie, tak jakby szedł nie do luksusowej restauracji, a wynieść śmieci w piżamie, podczas gdy za nim podążała elegancka, wizualnie niezbyt pasująca do niego żona, modelka Hailey Bieber. Teraz Justina sfotografowano w niechlujnym stroju w Nowym Jorku. Był sam, a wcześniej widziano go w popularnej restauracji Bar Pitti. On i żona przyszli i wyszli osobno... "Hailey zmaga się z Justinem niemal od początku ich małżeństwa" — powiedział informator DailyMail.com w zeszłym tygodniu. "Ona szaleńczo go kocha, ale on jest nieobliczalny. Niektórzy jej przyjaciele radzili jej, żeby go zostawiła. Jego zachowanie jest czasami nie do przyjęcia. Ona zniosła tak wiele. Kiedy dziecko się urodziło, był przy niej, a ona myślała, że gdy zostanie ojcem, zmieni go to na lepsze, ale to nie sprawdziło się" - dodaje, mówiąc o półrocznym Jacku, synu Justina i Hailey. Inna osoba powiedziała dziennikarzom, że Justin zmaga się z lękiem przed ludźmi. "Nabawił się głębokiego strachu przed przebywaniem w miejscach, w których jest dużo ludzi, i głęboko zakorzenionego niepokoju przed dużymi tłumami. To jeden z powodów, dla których od jakiegoś czasu nie koncertuje" - zdradza znajomy pary.

