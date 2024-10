Raper dał 14-letniego Justina Biebera w prezencie?! Szokująca opowieść

Po latach przypomniano wyznanie potentata muzycznego. Usher miał mu przyprowadzić 14-letniego Justina Biebera "jako prezent"

Sean Combs, znany też jako Diddy lub Puff Daddy, 16 września został aresztowany pod zarzutem handlu ludźmi w celach seksualnych i wymuszeń. Raper od lat 90. organizował imprezy, podczas których nie brakowało narkotyków i orgii. 16 września FBI zatrzymało go w nowojorskim hotelu. Usłyszał zarzuty handlu ludźmi w celach seksualnych i wymuszeń, w sądzie mnożą się prywatne pozwy od młodych kobiet, które twierdzą, iż nie szły wcale świadomie na orgię z gwiazdami, tylko były wabione np. jako tancerki, a potem osaczane, straszone, nawet fizycznie przymuszane do seksu oraz faszerowane narkotykami. Mnożą się plotki, które mogą zatrząść Hollywood niczym sprawa Jeffreya Epsteina. W komentarzach wymieniane są też nazwiska bardzo znanych mężczyzn, którzy mieli być wykorzystani przez Diddy'ego jako nieletni, to jednak nie zostało nijak potwierdzone przez nich samych czy śledczych. A teraz pojawiły się tajemnicze doniesienia o związkach Justina Biebera z aferą.

Usher miał według relacji Reida przyprowadzić Biebera do potentata muzycznego jako „prezent”, gdy był „pięknym” 14-letnim chłopcem

Jak zauważają amerykańskie media, L.A.Reid, potentat muzyczny, w 2016 roku wydał wspomnienia. Nie odbiły się one wówczas szczególnie szerokim echem, ale pewien ich fragment dziś brzmi co najmniej niepokojąco. Reid, który sam został pozwany o napaść na tle seksualnym i molestowanie przez byłego współpracownika, opisywał moment poznania Justina Biebera, z którym później podpisał kontrakt płytowy i jak wiadomo, zarobili na tym miliony dolarów. Wcześniej podpisał umową także z raperem Usherem. To Usher miał według relacji Reida przyprowadzić Biebera do potentata muzycznego jako „prezent”, gdy był „pięknym” 14-letnim chłopcem. Tak ujął to sam Reid. To on wysłał potem Biebera na 48 godzin do rapera Diddy'ego, a raper mówił, że "nie powie, co będą robić, ale to marzenie każdego nastolatka". Dziś te słowa brzmią co najmniej mrocznie.

O co chodzi w aferze z udziałem Diddy'ego? Usłyszał zarzuty handlu ludźmi w celach seksualnych i wymuszeń

Afera z udziałem Diddy'ego to sprawa co najmniej na miarę skandalu wokół Jeffreya Epsteina. Raper od lat 90. organizował imprezy z udziałem najsławniejszych i najbogatszych ludzi świata, zwłaszcza gwiazd Hollywood. Imprezy te późnym wieczorem przeobrażały się w orgie, a to, co się wtedy działo, spędza dziś sen z powiek niejednemu mieszkańcowi Hollywood. Bo Diddy'ego aresztowano, a kolejne młode kobiety pozywają go, twierdząc, że do udziału w orgiach zmuszano je przez podawanie narkotyków czy leków. Kto z tego korzystał? Kto widział, ale nie reagował? Spekulacje szaleją, w internecie można znaleźć całe listy gości Diddy'ego. Trzeba oczywiście pamiętać, że uczestnictwo w tzw White Parties wcale nie musiało oznaczać udziału w drugiej części imprez zwanych Freak Offs, czyli w orgiach, według prokuratury i pozywających połączonych z przemocą. Ale na pewno samo wiązanie czyjegoś nazwiska z Diddym może teraz zrujnować karierę. W dodatku afera wypłynęła tuż przed wyborami prezydenckimi w USA.

L. A. Reid recalled how Usher phoned him in October 2008 to ask if he'd be in his office all afternoon because he 'had something he wanted to bring me'. At 4pm, Usher arrived with 'an adorable fourteen-year-old boy'. 'This kid was beautiful.https://t.co/GXaaPRoIky pic.twitter.com/aw7XeI7qGZ— Lipstick Alley (@lipstickalley) October 10, 2024

