Co robi dziś nowy papież? Odpowie na ważne pytania!

Nowy papież odpowie dziś na pytania dziennikarzy. Poprzednich papieży pytali o to, czy czują się więźniami Watykanu! Nie będzie łatwo

Nadszedł piąty dzień pontyfikatu Leona XIV. Kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został ogłoszony następcą Franciszka w dniu 8 maja wieczorem. Jakie plany na dziś ma nowy papież? Ojciec Święty uroczyście utworzył wczoraj papieskie apartamenty w Pałacu Apostolskim, a dziś, 12 maja spotka się z mediami i będzie odpowiadał na ich pytania w audiencji w Auli Pawła VI. Przybędą przedstawiciele gazet, telewizji i portali informacyjnych z całego świata, w tym pracujący od lat w Watykanie i mający doświadczenie w rozmowach z poprzednimi papieżami. Jak przypomina PAP, tradycję spotkań z dziennikarzami wprowadził Jan Paweł II w 1978 roku. "Ale mi dzisiaj dają szkołę" - powiedział wtedy papież Polak. Spytany o to, czy czuje się więźniem Watykanu, odrzekł wymijająco, że to dopiero piąty dzień jego pontyfikatu. Martwił się też, ze "nie pozwolą mu jeździć na nartach". Co powie Leon XIV? Wkrótce się dowiemy!

Leon XIV, kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został papieżem 8 maja

Kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został ogłoszony 267. papieżem 8 maja po godzinie 19. Przyjął imię Leon XIV. To pierwszy amerykański papież w dziejach. Robert Prevost to urodzony w Chicago augustianin, doktor prawa kanonicznego. Od 2023 roku jest prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Przez wiele lat pracował w Peru, gdzie był m.in. prefektem w zakonnym seminarium w Trujillo. W latach 2001–2013 pełnił funkcję przełożonego generalnego augustianów, był wtedy dwukrotnie w Polsce. Sakrę biskupią przyjął w 2014 roku. 30 stycznia 2023 roku papież Franciszek mianował go prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, wynosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa. 9 lipca Robert Prevost został przez papieża Franciszka wyniesiony do godności kardynała diakona, 6 lutego 2025 kardynała biskupa. Od października 2023 roku kardynał Prevost jest członkiem Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego oraz kilku dykasterii, m.in. ds. Ewangelizacji, Nauki Wiary, Kościołów Wschodnich, Duchowieństwa, Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Kultury i Edukacji oraz Tekstów Prawnych. Po wyborze na papieża podkreślał, że będzie kontynuować dzieło papieża Franciszka.

On Sunday morning, Pope Leo XIV visited the Vatican Grottoes to celebrate a private Mass near the tomb of Saint Peter.Following the Mass, the Pope spent time in silent prayer at the tombs of his predecessors. In his homily, the Pope—speaking first in English, then in… pic.twitter.com/5NbzfzM7wN— Vatican News (@VaticanNews) May 11, 2025