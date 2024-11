Co sukces Trumpa oznacza dla Polski? Są pierwsze prognozy

Donald Trump najprawdopodobniej wróci do Białego Domu. Co wstępne wyniki wyborów w USA oznaczają dla Polski? Oto pierwsze prognozy

Wstępne wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych są zupełnie inne, niż wielu przewidywało. Miała być mocno wyrównana walka i kompletna niepewność, a koniec końców zapewne minimalna przewaga Kamali Harris. Tymczasem ta noc, z 5 na 6 listopada 2024 roku, przyniosła zdecydowany zwrot akcji. Okazało się, że Donald Trump ma przewagę nad rywalką - i to taką przewagę, która daje mu ogromne szanse na ostateczne zwycięstwo i powrót do Białego Domu. Republikanin prowadzi w tak zwanych stanach kluczowych, w tym w Pensylwanii - a Kamala Harris może zapomnieć o wygranej bez triumfu w tym stanie. Oczywiście o wszystkim i tak zdecyduje kolegium elektorów, a rezultaty tego głosowania mogą nas jeszcze zaskoczyć. Nie dość, że ostatnie głosy mogą docierać do komisji jeszcze 9 listopada, to dopiero do 11 grudnia władze stanowe wskazują elektorów, ci zbierają się w stolicach stanów 17 grudnia, a 6 stycznia 2025 roku odbędzie się ostateczne głosowanie elektorskie i wynik wyborów prezydenckich w USA dopiero wtedy będzie już stuprocentowo pewny. Ale już trzeba zastanowić się nad tym, co to wszystko oznacza dla Polski.

Podczas kampanii wyborczej zarówno jedna, jak i druga strona barykady oskarżała drugą o bycie "zagrożeniem dla demokracji", ale i dla pokoju. Trump przekonywał, że Harris doprowadzi do III wojny światowej, Harris, że to za Trumpa dojdzie do triumfu Putina nad światem. "Oddałby Polskę za przysługę" - wołała Demokratka podczas debaty telewizyjnej, podczas której wypadła zresztą lepiej niż Republikanin, a jednak najwyraźniej w niczym jej to nie pomogło. Czy Trump naprawdę oddałby Polskę za przysługę? Nie sposób zapomnieć jego pamiętnych słów, w których podważał zobowiązania sojusznicze w NATO: "Nie, nie będę was chronił. Właściwie zachęcałbym ich (Rosję), żeby zrobili z wami, co chcą". Ale potem Trump tłumaczył, że miał na myśli tylko konieczność przeznaczania na obronność co najmniej 2 proc. PKB przez wszystkich członków NATO, a nie broniłby tych, którzy dają mniej. Polska akurat przeznacza na obronność o wiele więcej. A czy zwycięstwo Trumpa ośmieli Putina? Republikanin obiecywał, że zakończy wojnę na Ukrainie błyskawicznie od razu po zwycięstwie. Nie spieszył się z podaniem szczegółów swojego planu, ale jego kandydat na wiceprezydenta wyraźnie zasugerował, ze chodzi o neutralność Ukrainy i ustępstwa na rzecz Putina. Nie wiemy, jak daleko idące.

Ale na szczęście są takie analizy, zgodnie z którymi Polacy mogą być spokojni. A przynajmniej jako tako. Tak pisał 5 listopada hiszpański portal El Independente, snując scenariusze zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach, wtedy jeszcze, jak się wydawało, mniej prawdopodobne niż triumf Kamali Harris. Hiszpańscy analitycy uważają, że Polska jest jednym z krajów najlepiej przygotowanych na kolejną kadencję Trumpa. "Ponieważ (prezydent Francji) Emmanuel Macron i (kanclerz Niemiec) Olaf Scholz stali się 'kulawymi kaczkami' (lame duck, czyli polityk mający wkrótce odejść z urzędu – PAP), Tusk może być atrakcyjnym partnerem nawet dla Trumpa" - pisze El Idependente, cytowane przez PAP. Jak dodają Hiszpanie, rząd Donalda Tuska "wie, że relacje z USA są ponad ideologiami i personaliami", a Trump traktuje Polskę jako "lojalnego sojusznika" i "doskonale wspomina swoją wizytę w Warszawie w 2017 roku", a także uważa nas za wzorowego członka NATO z racji wydatków na obronność i za ważnego partnera handlowego. "Duży budżet obronny i nowoczesna armia stawiają Polskę, jako partnera USA, na równi z Koreą Południową i Izraelem" – ocenia hiszpański portal.

