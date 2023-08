Córka Madonny w ostrej sesji! Nie ma na sobie nic, prócz torebek i łańcuchów!

Wypił butelkowaną wodę na wakacjach. Po powrocie do domu skończył w grobie

Nie tak dawno fani Madonny na całym świecie na chwilę wstrzymali oddech. Ich idolka walczyła o życie. Pod koniec czerwca 64-letnia Madonna została znaleziona nieprzytomna w swoim nowojorskim mieszkaniu. Gwiazda trafiła na oddział intensywnej terapii, gdzie podobno przez co najmniej dobę była zaintubowana. Menedżer piosenkarki, Guy Oseary, przekazywał wówczas, że do szpitala trafiła z powodu poważnej infekcji bakteryjnej. Jej najbliżsi musieli być gotowi na wszystko. "Ostatnie dni były bardzo traumatyczne, przygotowywano nas na każdy scenariusz, nie byliśmy pewni, czy ona sobie poradzi" - mówił jej krewny, cytowany przez "Daily Mail". "Wszyscy wierzyliśmy, że możemy ją stracić, dlatego informacja o jej chorobie była trzymana w tajemnicy".

Lourdes Leon szokuje jak mama. Córka Madonny na odważnych zdjęciach

Na szczęście stan Madonny zaczął się polepszać, gwiazda wróciła do domu, gdzie otoczona dziećmi i przyjaciółmi nabiera sił. Piosenkarką opiekowała się między innymi jej ukochana córka, Lourdes Leon (26 l.), owoc jej związku z aktorem i osobistym trenerem, Carlosem Leonem. Lourdes z powodzeniem pracuje między innymi jako modelka. I właśnie podzieliła się z fanami efektami najnowszej sesji zdjęciowej. To prawdziwy ogień! Znana - podobnie jak mama - z zamiłowania do wywoływania skandali 26-latka na zdjęciach jest niemal naga. Niemal - bo ma na sobie wyłącznie długie skórzane buty i... torebki na łańcuchach.

Córka Madonny zrzuciła ubrania. Ale foty!

Zdjęcia zostały wykonane dla australijskiej marki Dion Lee. Lourdes wygląda na nich zjawiskowo - na jednej z fotografii torebki ma założone tak, że wyglądają, jakby były skąpym bikini. Za jedną taką torebkę trzeba zapłacić nawet tysiąc dolarów (ponad 4 tys. zł). Na innym zdjęciu modelka jest widoczna, jak już całkiem nago siedzi przy biurku. To trzeba zobaczyć!

