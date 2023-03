Cud w kościele podczas modlitwy?! "Kobiecie odrosły palce"

W kościele doszło do cudu podczas modlitwy? Kobieta twierdzi, że odrosły jej trzy palce u stopy

Co tak naprawdę stało się 14 marca w kościele James River Church? Jedni są przekonani, że to cud, który dowodzi niezwykłej siły modlitwy, a inni pozostają sceptyczni i wzywają do pokazania dowodów owego cudu! Zaczęło się w zeszły wtorek, kiedy grupa wiernych zebrała się na wspólne modlitwy w amerykańskim stanie Missouri pod kierunkiem gościnnie przewodniczącego nabożeństwu duszpasterza Billa Johnsona. W pewnym momencie pastor zapytał, kto chciałby poprosić Boga o cud. Wtedy odezwała się niejaka Krissy Thompson, która w 2015 roku w wyniku postrzelenia przez byłego męża straciła trzy palce u stopy. Kobieta poprosiła o modlitwę w intencji tego, by palce... odrosły.

Nie wszyscy wierzą w cud w USA. "Pokaż nam te palce!"

Wierni zaczęli wspólne modlitwy, Krissy zdjęła but, a wtedy... Jak opowiada kobieta w nagranym wywiadzie, w pewnym momencie zauważyła, że w miejscu odstrzelonych palców formują się jakieś nowe kształty, aż powstały nowe palce! Wierzyć, nie wierzyć? Pastor Bill Johnson z James River Church wierzy w cud, część wiernych też, ale inni są sceptyczni. Ci ostatni stworzyli nawet stronę internetową o nazwie "Show me the toes!", co znaczy "Pokaż mi te palce!". Żądają dowodów i zdjęć, ale jak na razie się ich nie doczekali.

A woman who attends James River Church in Missouri claims prayer helped regrow her three amputated toes in the span of 30 minutes.Don't bother looking for proof. No one took video, apparently.I wrote more here: https://t.co/N84GuWv0li pic.twitter.com/EAr30EoEiZ— Hemant Mehta (@hemantmehta) March 20, 2023

Pastor Bill Johnson of James River Church, the place where a woman recently claimed to regrow her amputated toes, claims God "healed" a woman's bipolar disorder during worship. pic.twitter.com/SgIuIO9bl9— Hemant Mehta (@hemantmehta) March 23, 2023

