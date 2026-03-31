Czeka nas "poważna konfrontacja" z Putinem?! Generał podaje konkretną datę!

Francuski generał Dominique Tardif ostrzega przed możliwą konfrontacją z Rosją, która może przetestować zdolność NATO do reagowania.

Według generała, Rosja może podjąć takie działania między 2028 a 2029 rokiem, wykorzystując okres zmiany administracji w USA.

Francja przygotowuje się na konflikt o dużej intensywności, gromadząc zapasy i planując zapewnienie "komponentu powietrznego" w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Francuski generał ostrzega przed Rosją. "W okresie zmiany administracji w USA"

Generał Dominique Tardif z francuskich Sił Powietrznych i Kosmicznych, w ostatnim wywiadzie dla dziennika "Liberation", opublikowanym we wtorek, 31 marca ostrzegł, że siły te muszą przygotować się na poważną konfrontację z Rosją. "Nie jest niemożliwe, że Rosja będzie testować zdolność NATO do reagowania, gdy Amerykanie będą podejmować działania czy mieć zainteresowania poza Europą" - stwierdził. Dodał, że może się to stać między "2028 i 2029 rokiem, w okresie zmiany administracji USA, gdy Rosja odnowi swoje zdolności po przerwaniu walk w Ukrainie".

Generał zwrócił uwagę, że "obecny konflikt na Bliskim Wschodzie dowodzi po raz kolejny, że wojna pochłania dużo pocisków". Powiedział także, że armia francuska musi działać w kierunku utworzenia zapasów na wypadek konfliktu o dużej intensywności. Zaakcentował, że kraje bałtyckie nie mają myśliwców, a więc w razie problemu siły lotnicze krajów zachodnich będą na pierwszej linii na flance wschodniej.

Francja zadba o "komponent powietrzny"

W rozmowie z dziennikiem generał powiedział także, że "w ewentualnych gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, jakie w razie rozejmu miałaby zapewnić koalicja chętnych, Francja odpowiadać będzie za komponent powietrzny". Dodał też, że zgodnie z porozumieniami łączącymi Francję z partnerami na Bliskim Wschodzie zaangażowała ona zasoby, jakie ma w bazach w tym regionie. Francuskie samoloty Rafale zestrzeliwują w razie potrzeby irańskie drony, do wsparcia skierowano także środki systemy obrony powietrznej SAMPT/T i zasoby logistyczne. Tardif podkreślił, że są to działania obronne.

