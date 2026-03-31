Czeka nas "poważna konfrontacja" z Putinem?! Generał podaje konkretną datę!

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2026-03-31 10:36

Podczas, gdy oczy świata są zwrócone w kierunku Bliskiego Wschodu, francuski generał ostrzega: "Rosja będzie testować zdolność NATO do reagowania, a siły powietrzne muszą być przygotowane na konfrontację". Podaje konkretną datę. Co ma na myśli?

Autor: Sergei Karpukhin/ AKPA
  • Francuski generał Dominique Tardif ostrzega przed możliwą konfrontacją z Rosją, która może przetestować zdolność NATO do reagowania.
  • Według generała, Rosja może podjąć takie działania między 2028 a 2029 rokiem, wykorzystując okres zmiany administracji w USA.
  • Francja przygotowuje się na konflikt o dużej intensywności, gromadząc zapasy i planując zapewnienie "komponentu powietrznego" w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy.
  • Jakie są strategiczne implikacje tych ostrzeżeń i jak Europa powinna przygotować się na ewentualne zagrożenia?

Francuski generał ostrzega przed Rosją. "W okresie zmiany administracji w USA"

Generał Dominique Tardif z francuskich Sił Powietrznych i Kosmicznych, w ostatnim wywiadzie dla dziennika "Liberation", opublikowanym we wtorek, 31 marca ostrzegł, że siły te muszą przygotować się na poważną konfrontację z Rosją. "Nie jest niemożliwe, że Rosja będzie testować zdolność NATO do reagowania, gdy Amerykanie będą podejmować działania czy mieć zainteresowania poza Europą" - stwierdził. Dodał, że może się to stać między "2028 i 2029 rokiem, w okresie zmiany administracji USA, gdy Rosja odnowi swoje zdolności po przerwaniu walk w Ukrainie".

Generał zwrócił uwagę, że "obecny konflikt na Bliskim Wschodzie dowodzi po raz kolejny, że wojna pochłania dużo pocisków". Powiedział także, że armia francuska musi działać w kierunku utworzenia zapasów na wypadek konfliktu o dużej intensywności. Zaakcentował, że kraje bałtyckie nie mają myśliwców, a więc w razie problemu siły lotnicze krajów zachodnich będą na pierwszej linii na flance wschodniej.

Francja zadba o "komponent powietrzny"

W rozmowie z dziennikiem generał powiedział także, że "w ewentualnych gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, jakie w razie rozejmu miałaby zapewnić koalicja chętnych, Francja odpowiadać będzie za komponent powietrzny". Dodał też, że zgodnie z porozumieniami łączącymi Francję z partnerami na Bliskim Wschodzie zaangażowała ona zasoby, jakie ma w bazach w tym regionie. Francuskie samoloty Rafale zestrzeliwują w razie potrzeby irańskie drony, do wsparcia skierowano także środki systemy obrony powietrznej SAMPT/T i zasoby logistyczne. Tardif podkreślił, że są to działania obronne.

Galeria zdjęć 69
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PUTIN
ROSJA
NATO