Zaginiony czterolatek zniknął z domu dziadków! "Ktoś go zabrał"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-11-03 13:19

Nadal nie udało się odnaleźć zaginionego w gospodarstwie dziadków czterolatka z Australii! Augusta "Gus' Lamont bawił się na farmie i zniknął bez śladu. Dziecko dosłownie zapadło się pod ziemię pośrodku australijskiej dziczy. . 500 metrów od zabudowań znaleziono jeden odcisk stopy chłopca. Co mogło się z nim stać? Internet aż huczy od plotek i spekulacji!

Czteroletni Gus z Australii nadal zaginiony, zniknął na farmie dziadków pod koniec września

Ta szokująca sprawa zyskuje coraz większy rozgłos na całym świecie i wkrótce może stać się równie znana, jak sprawa zaginięcia Madeleine McCann. Pod koniec września z farmy na australijskim odludziu w pobliżu miasteczka Yunta zniknął czteroletni chłopiec i wciąż nie udało się go odnaleźć. Wokół rozpościerają się ogromne połacie dzikiego buszu. Czy dziecko wyszło poza posesję i gdzieś się zgubiło? Według policji najprawdopodobniej tak. Bawiło się na górce piasku, a gdy babcia chłopca wyszła zawołać go na kolację pół godziny później, dziecka już nie było. Ale jak daleko może dojść kilkulatek? August "Gus" Lamont zniknął, a policja podkreśla, że poszukiwania były naprawdę szeroko zakrojone, lecz nie przyniosły żadnego rezultatu. Znaleziono tylko jeden jedyny ślad - dosłownie. 500 metrów od domu zajmujących się hodowla owiec dziadków, gdzie ostatni raz był widziany chłopiec, odkryto jeden ślad jego małej stopy. W chwili zaginięcia chłopiec miał na sobie szary kapelusz z szerokim rondem, niebieską koszulę z postacią Minionka, jasnoszare spodnie i buty.Temperatury w tamtym czasie nocami spadały poniżej zera.

ZOBACZ TEŻ: Zaginiony dwulatek nie żyje! "Ciało między kościołem a kaplicą"

Policja: "Zrobiliśmy absolutnie wszystko, co w naszej mocy, aby zlokalizować Gusa"

„Poszukiwania Gusa były prawdopodobnie jednymi z największych i najbardziej intensywnych akcji poszukiwawczych osoby zaginionej prowadzonych w Australii Południowej w ostatnim czasie. Jesteśmy przekonani, że zrobiliśmy absolutnie wszystko, co w naszej mocy, aby zlokalizować Gusa na obszarze poszukiwań, ale pomimo naszych największych starań nie udało nam się go odnaleźć” – mówił zastępca komisarza Ian Parrott, cytowany przez ABC News. Mijają miesiące, a dziecka nie udało się znaleźć. Osuszono nawet pobliski staw - bez efektu.

Winny... wombat? A może ktoś wykradł czterolatka?

Internet aż huczy od plotek i spekulacji! „Nie ma takiej możliwości, żeby czteroletnie dziecko rozpłynęło się w powietrzu, zostawiając jeden ślad stopy. Ktoś go zabrał” – napisał jeden z internautów. „Gdyby to była dzika zwierzyna – orzeł, lis – zostałyby ślady. Tu nie ma nic” – dodaje inny. Niektórzy wskazują na pracowników farm i sąsiednich gospodarstw, domagając się dokładniejszych przesłuchań. Inni uważają, że chłopiec mógł... wpaść do nory wombata – pomysł dziwny, ale nie bez precedensu w australijskim buszu.

Super Express Google News
Sonda
Czy znałeś kogoś, kto kiedyś zaginął?
QUIZ. Straszny quiz o zjawiskach paranormalnych! Duchy i UFO to tylko początek. Odważysz się?
Pytanie 1 z 10
Gdzie znajduje się Trójkąt Bermudzki?
Trójmiasto. Trasa, którą wracała Iwona Wieczorek
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZAGINIONE DZIECKO
ZAGINIĘCIA
AUSTRALIA