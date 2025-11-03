Zaginiony czterolatek zniknął z domu dziadków! "Ktoś go zabrał"

Czteroletni Gus z Australii nadal zaginiony, zniknął na farmie dziadków pod koniec września

Ta szokująca sprawa zyskuje coraz większy rozgłos na całym świecie i wkrótce może stać się równie znana, jak sprawa zaginięcia Madeleine McCann. Pod koniec września z farmy na australijskim odludziu w pobliżu miasteczka Yunta zniknął czteroletni chłopiec i wciąż nie udało się go odnaleźć. Wokół rozpościerają się ogromne połacie dzikiego buszu. Czy dziecko wyszło poza posesję i gdzieś się zgubiło? Według policji najprawdopodobniej tak. Bawiło się na górce piasku, a gdy babcia chłopca wyszła zawołać go na kolację pół godziny później, dziecka już nie było. Ale jak daleko może dojść kilkulatek? August "Gus" Lamont zniknął, a policja podkreśla, że poszukiwania były naprawdę szeroko zakrojone, lecz nie przyniosły żadnego rezultatu. Znaleziono tylko jeden jedyny ślad - dosłownie. 500 metrów od domu zajmujących się hodowla owiec dziadków, gdzie ostatni raz był widziany chłopiec, odkryto jeden ślad jego małej stopy. W chwili zaginięcia chłopiec miał na sobie szary kapelusz z szerokim rondem, niebieską koszulę z postacią Minionka, jasnoszare spodnie i buty.Temperatury w tamtym czasie nocami spadały poniżej zera.

Policja: "Zrobiliśmy absolutnie wszystko, co w naszej mocy, aby zlokalizować Gusa"

„Poszukiwania Gusa były prawdopodobnie jednymi z największych i najbardziej intensywnych akcji poszukiwawczych osoby zaginionej prowadzonych w Australii Południowej w ostatnim czasie. Jesteśmy przekonani, że zrobiliśmy absolutnie wszystko, co w naszej mocy, aby zlokalizować Gusa na obszarze poszukiwań, ale pomimo naszych największych starań nie udało nam się go odnaleźć” – mówił zastępca komisarza Ian Parrott, cytowany przez ABC News. Mijają miesiące, a dziecka nie udało się znaleźć. Osuszono nawet pobliski staw - bez efektu.

Winny... wombat? A może ktoś wykradł czterolatka?

Internet aż huczy od plotek i spekulacji! „Nie ma takiej możliwości, żeby czteroletnie dziecko rozpłynęło się w powietrzu, zostawiając jeden ślad stopy. Ktoś go zabrał” – napisał jeden z internautów. „Gdyby to była dzika zwierzyna – orzeł, lis – zostałyby ślady. Tu nie ma nic” – dodaje inny. Niektórzy wskazują na pracowników farm i sąsiednich gospodarstw, domagając się dokładniejszych przesłuchań. Inni uważają, że chłopiec mógł... wpaść do nory wombata – pomysł dziwny, ale nie bez precedensu w australijskim buszu.

Sinister twist in search for Gus Lamont after cops fail to find any fresh clues more than a month since the four-year-old boy disappeared https://t.co/9uJCfAQj8B— Daily Mail (@DailyMail) November 2, 2025

