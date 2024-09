DiCaprio wrócił do byłej?! Piękna Vittoria poszła w odstawkę

Szok, co o kobietach powiedział papież Franciszek. "Płodne przyjęcie". Świat grzmi!

Leonardo DiCaprio już rzucił Vittorię Ceretti? Miał być nawet ślub! Gwiazdor wyszedł z imprezy z modelką Neelam Gill, odjechali jedną limuzyną

Leonardo DiCaprio (50 l.) przez całe życie zmieniał modelki u swego boku dosłownie setki razy, jeśli nie tysiące. Od roku łączony jest z Vittorią Ceretti i plotkuje się, że to coś poważnego, choć także o rzekomych skokach w bok gwiazdora "Titanica". Na palcu włoskiej modelki wypatrzono niedawno okazałą biżuterię - na tym, na którym nosi się pierścionek zaręczynowy. Już wcześniej plotkowano, iż DiCaprio wbrew pozorom marzy już tylko o statecznym życiu domowym. Ale to chyba były tylko plotki! Gwiazdor wytrzymał rok u boku Vittorii Ceretti (26 l.), ale teraz przyłapano go z inną pięknością. DiCaprio zniknął w jednej limuzynie z piękną Neelam Gill (29 l.) po imprezie z okazji Paryskiego Tygodnia Mody. Brytyjsko-hinduska modelka i DiCaprio spotykali się już krótko w zeszłym roku. Neelam Gill była widziana u boku Leo najpierw w Cannes, potem w restauracji w Londynie. Teraz widocznie odświeżyli znajomość.

Leonardo DiCaprio. Z kim się spotykał? Lista partnerek

Historia miłosnego życia aktora jest niezwykle bogata. Oto wierzchołek góry lodowej! W 1995 roku Leonardo krótko spotykał się z Naomi Campbell. Była też top modelka Helena Christensen (1997), gwiazdor "Titanica" romansował również z zamężną wówczas Evą Herzigovą (1998). Z modelką Gisele Bündchen Leo spotykał się aż pięć lat, w latach 2000-2005! Kolejna sławna modelka, Bar Refaeli, usidliła Leo na sześć długich lat. Rozstali się w 2011 roku. Potem DiCaprio zmieniał partnerki jak rękawiczki! Rihanna, Blake Lively, Nina Agdal... W grudniu 2017 roku aktor poznał Camillę Morrone i para była ze sobą do 2022 roku. potem gwiazdor spotykał się m.in. z Gigi Hadid, Lottie Moss. Od niemal roku trwał u boku włoskiej modelki Vittorii Ceretti (26 l.). Czy teraz to już koniec tego rozdziału w życiu DiCaprio?

Leonardo DiCaprio Leaves Party With Neelam Gill at Paris Fashion Week, GF Vittoria Ceretti Is No-Show https://t.co/qpW800KDRM— AceShowbiz com (@AceshowbizCom) September 29, 2024

