Szok! Meduza pokąsała Leonardo DiCaprio! Ratowała go piękność w bikini

Leonardo DiCaprio zaatakowany przez meduzę grozy! Galaretowaty stwór przerwał romantyczny rejs jachtem z piękną 26-latką

Zdawałoby się, że Leonardo DiCaprio (50 l.) nie brakuje ptasiego mleka. Miliony dolarów na koncie, niezliczone piękności leżące u stóp, sława i rezydencje. A teraz także trwająca już niemal rok wielka miłość do włoskiej modelki Vittorii Ceretti (26 l.) i romantyczny rejs po Morzu Śródziemnym u wybrzeży Sardynii. Lecz niestety, pewien złośliwy zwierz postanowił przerwać tę sielankę. Dramat wydarzył się właśnie podczas rejsu jachtem wokół Sardynii. Leonardo DiCaprio pluskał się beztrosko w wodzie, podziwiając Vittorię w skąpym bikini. Nagle - cap! - bezwzględna meduza z żądłem wpiła się w ciało gwiazdora. Wyskoczył na pokład jachtu jak oparzony i zaprezentował wszystkim z paparazzi na czele czerwony ślad na udzie. Piękna Vittoria rzuciła się na ratunek i najwyraźniej uleczyła boskiego Leo, bo nic nie słychać o tym, by ukąszenie zawiodło go do szpitala czy wywołało jakieś istotne efekty zdrowotne.

Leonardo DiCaprio. Z kim się spotykał? Lista partnerek

Historia miłosnego życia aktora jest niezwykle bogata. Oto wierzchołek góry lodowej! W 1995 roku Leonardo krótko spotykał się z Naomi Campbell. Była też top modelka Helena Christensen (1997), gwiazdor "Titanica" romansował również z zamężną wówczas Evą Herzigovą (1998). Z modelką Gisele Bündchen Leo spotykał się aż pięć lat, w latach 2000-2005! Kolejna sławna modelka, Bar Refaeli, usidliła Leo na sześć długich lat. Rozstali się w 2011 roku. Potem DiCaprio zmieniał partnerki jak rękawiczki! Rihanna, Blake Lively, Nina Agdal... W grudniu 2017 roku aktor poznał Camillę Morrone i para była ze sobą do 2022 roku. potem gwiazdor spotykał się m.in. z Gigi Hadid, Lottie Moss. Od niemal roku trwa u boku włoskiej modelki Vittorii Ceretti (26 l.).

Sonda Boisz się meduz? Ani trochę, czekam tu na nie! Tak, boję się przez nie wchodzić do wody Nie przepadam za nimi, ale nie boję się ich

Leonardo DiCaprio Stung by Jellyfish While at Sea with Girlfriend Vittoria Ceretti.Leonardo DiCaprio, 49, experienced a surprising incident while enjoying a luxurious day at sea with his bikini-clad girlfriend, Vittoria Ceretti, 26, and a group of celebrity friends in Sardinia.… pic.twitter.com/whc7uqFLmn— Rafael Santiago (@RaphySantiag) August 5, 2024

QUIZ. Ile wzrostu mają te gwiazdy? Przygotuj się na szok, jeśli tego nie wiesz Pytanie 1 z 10 Ile wzrostu ma Kylie Minogue? 152 145 185 Dalej