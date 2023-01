Tyranozaury nie były tępakami. Mogły być tak inteligentne jak małpy

To znaczy, że gdyby nie doszło do zagłady dinozaurów, w tym terapodów, czyli drapieżnych przedstawicieli gatunku, to… Aż strach pomyśleć… To dziś istniałaby cywilizacja w prostej linii wywodząca się od tych prehistorycznych drapieżników? Według wymienionej z nazwiska pani neurobiolog takie dinozaury z małymi kończynami górnymi, wielkimi głowami, w których tkwiły małe mózgi… nie były takie głupie, jak nam się wydaje i często przedstawia w filmach. Wręcz odwrotnie. Zdaniem Brazylijki (pracuje w USA) wielkość mózgu nie przesądza o stopniu inteligencji. Fakt, Tyranozaury były słusznych rozmiarów i wagi (do 8 ton) i mózg miały nieproporcjonalnie mały w stosunku do swojej postury. Ważył, podaje dr Herculano-Houze w materiale opublikowanym na łamach „Journal of Comparative Neurology”, raptem 343 gramy!

Mózg współczesnego człowieka waży 1500 gramów. Pawian ma mózg tych samych gabarytów, co miał T-Rex. Brazylijka oszacowała (bez wnikania w szczegóły metodyki tych obliczeń), że w mózgu straszliwego drapieżcy (bez którego nie byłoby filmów z serii „Park Jurajski”) było 3 289 000 000 neuronów, to jest o kilkaset tysięcy więcej niż w mózgu pawiana. Według tych obliczeń inny terapod, z rodziny tyranozaurów, alioramus (ważył ok. tony) T-Rexowi chyba nie dorównywał inteligencją, bo miał w maleńkim mózgu (73 gramy) trzy razy mniej neuronów. To tyle, co w mózgu małpy kapucynki. A te małpki głupie nie są, więc i alioramus nie mógł być tępakiem, którym kierowały tylko zew krwi i pociąg do świeżego mięsa. Przynajmniej wg teorii dr Herculano-Houze.

Zwinny dwunożny drapieżnik wielkości słonia, obdarzony zdolnościami poznawczymi makaka lub pawiana, musiał być naprawdę niezwykle kompetentnym drapieżnikiem” – zakłada hipotetycznie dr Herculano-Houze. Nie kreuje jednak hipotez w rodzaju „co by było, gdyby dinozaury nie wyginęły”. Przypuszczenia (raczej ani nie da się ich obronić, ani obalić) na temat inteligencji dinozaurów nie są jednak tak rewelacyjne, jakby mogło się wydawać. Warto sobie przypomnieć, że bez porównania większą kontrowersję przedstawiła w 2019 r. b. premier Ewa Kopacz. W programie „Fakty Opinie” stwierdziła: „Przypomnę trochę strasznie dawne czasy. Wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli strzelb i nowoczesnej broni, która pozwoliłaby ich zabić. Wie pani co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura. Wiadomo, że od jednego rzucenia na pewno nie padł. Ale jeśli przez miesiąc, dwa rzucali tymi kamieniami, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać”. Dlaczego człowiek mógłby zatłuc kamieniami dinozaura? Bo ludzki mózg się ze 100 miliardów neuronów...