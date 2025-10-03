Donald Trump postawił ostre ultimatum. "Inaczej wybuchnie piekło"

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
PAP
PAP
2025-10-03 17:20

Donald Trump w swoim stylu zszokował światową opinię publiczną. Za pośrednictwem swojego portalu społecznościowego Truth Social wystosował twarde i jednoznaczne ultimatum skierowane do Hamasu. Prezydent USA zagroził wybuchem "piekła, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział", jeśli Hamas nie zgodzi się na przyjęcie planu pokojowego.

Donald Trump

i

Autor: ALEX BRANDON/ Associated Press
  • Donald Trump zagroził Hamasowi "piekłem, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział", jeśli organizacja nie zaakceptuje planu pokojowego.
  • Termin ultimatum mija w niedzielę, 5 października o godz. 18.00 czasu waszyngtońskiego.
  • Groźba została opublikowana na portalu społecznościowym Truth Social, należącym do byłego prezydenta USA.

Ultimatum Donalda Trumpa. "Inaczej wybuchnie piekło"

Napięcie na Bliskim Wschodzie sięga zenitu. Prezydent USA opublikował ultimatum dotyczące przyjęcia planu pokojowego przez Hamas. Jeśli organizacja nie przyjmie propozycji pokojowych ma rozpętać się "piekło".

Donald Trump wyznaczył ostateczny termin, którego przekroczenie ma uruchomić lawinę zdarzeń o trudnych do przewidzenia skutkach. Wiadomość została opublikowana z wyraźnym zaznaczeniem godziny – 18:00 w niedzielę, 5 października czasu obowiązującego w Waszyngtonie. Dla Polski oznacza to, że kluczowe rozstrzygnięcia mogą zapaść w nocy z niedzieli na poniedziałek.

- Porozumienie z Hamasem musi zostać osiągnięte do niedzieli wieczorem o OSIEMNASTEJ (18.00) czasu w Waszyngtonie. Wszystkie kraje się podpisały! Jeśli to porozumienie OSTATNIEJ SZANSY nie zostanie osiągnięte, przeciwko Hamasowi wybuchnie PIEKŁO, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział. BĘDZIE POKÓJ NA BLISKIM WSCHODZIE, TAK CZY INACZEJ – napisał Donald Trump.

Wiadomość Trumpa dla Palestyńczyków

Co istotne, Donald Trump w swoim wpisie zwrócił się nie tylko do bojowników Hamasu. Osobny fragment poświęcił cywilom. Były prezydent USA wezwał ich do natychmiastowego działania, by uniknąć tragicznych konsekwencji.

- Prezydent USA polecił również »niewinnym Palestyńczykom«, by opuścili tereny, na których znajdują się bojownicy Hamasu – czytamy w depeszy Polskiej Agencji Prasowej.

To ostrzeżenie sugeruje, że w przypadku fiaska negocjacji, obszary kontrolowane przez Hamas mogą stać się celem zmasowanych działań militarnych.

HAMAS
TRUMP
WOJNA
PREZYDENT USA