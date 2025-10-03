Władca abdykował na rzecz syna Wilhelma! Nadchodzą wielkie zmiany

Wielki książę Luksemburga Henryk abdykował po 25 latach. Tron przejmuje jego syn Wilhelm

W Luksemburgu doszło w piątek do historycznej zmiany na tronie. Wielki książę Henryk, który panował od 2000 roku, ogłosił abdykację na rzecz swojego syna, Wilhelma – poinformowała agencja Associated Press. 70-letni Henryk pełnił przez ćwierć wieku rolę głowy państwa w niewielkim, ale strategicznie ważnym księstwie w sercu Europy. Jego następca, 43-letni Wilhelm, został oficjalnie proklamowany podczas uroczystej sesji parlamentu, a następnie ma powitać mieszkańców z balkonu pałacu książęcego w towarzystwie rodziny. W uroczystościach uczestniczyli m.in. przedstawiciele belgijskiej rodziny królewskiej – król Filip i królowa Matylda – a także liczni europejscy przywódcy. W weekend zaplanowano kolejne ceremonie, w tym niedzielną mszę w katedrze Notre Dame w Luksemburgu.

Luksemburg jest dziś jedynym wielkim księstwem na świecie. Liczy około 670 tys. mieszkańców

Nowy wielki książę kształcił się we Francji, Szwajcarii oraz w prestiżowej akademii wojskowej Sandhurst w Wielkiej Brytanii. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych firmach w Belgii, Niemczech i Hiszpanii. Choć jego rola będzie głównie reprezentacyjna, historyk Christoph Bruell z Uniwersytetu Luksemburskiego podkreśla, że Wilhelm pozostanie ważnym symbolem państwa. Luksemburg jest dziś jedynym wielkim księstwem na świecie. Liczy około 670 tys. mieszkańców i stanowi jeden z najbogatszych krajów Europy. To centrum finansowe i siedziba kluczowych instytucji unijnych, w tym Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wilhelm jest siódmym władcą z dynastii Luksemburg-Nassau.

Luxembourg's Grand Duke Henri officially stepped down in a solemn ceremony Friday, leaving the throne to his son Guillaume who is to be sworn-in later in the day.Wearing a green military uniform topped by a yellow sash, Henri, 70, ended a 25-year reign signing his abdication at… pic.twitter.com/T0dJEhEkuw— MDWLive! News (@MDWLiveFeed) October 3, 2025

