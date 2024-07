Donald Trump przejdzie operację po zamachu?! Lekarz ujawnia, co czeka polityka

Dr Dennis Dass, chirurg plastyczny z Beverly Hills: Donald Trump prawdopodobnie przejdzie operację plastyczną ucha

Parę sekund po zamachu Donald Trump krzyczał do tłumu: "Walczcie, walczcie!", wymachując pięścią, z zakrwawioną twarzą. Zdjęcia przedstawiające te chwile z pewnością przejdą do historii jako jedne z najsłynniejszych i najwięcej mówiących o naszych czasach. Trump miał ogromne szczęście - tylko dzięki temu, że na chwilę odwrócił się do ekranu, kula zamachowca trafiła polityka w ucho, a nie w potylicę. Fragment górnej części ucha byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych został oderwany. Już następnego dnia po zamachu Trump pokazał się na kolejnym spotkaniu z zabandażowanym uchem. A co będzie potem? Jeśli polityk nie zechce żyć z naderwanym uchem, będzie operacja plastyczna, możliwe, że skomplikowana - ujawnia znany lekarz w rozmowie z "Daily Mail".

Prawdopodobnie Trumpa czeka operacja plastyczna trwająca od jednej godziny do dwóch, kosztująca około 40 tysięcy złotych

Dr Dennis Dass, chirurg plastyczny z Beverly Hills w Kalifornii ma za sobą setki operacji uszkodzonych uszu. Opowiedział o tym, jak może wyglądać naprawianie ucha Donalda Trumpa. „Rekonstrukcja ucha jest zazwyczaj złożoną procedurą, ale wszystko zależy od wielkości i lokalizacji wady. Górna jedna trzecia ucha to właściwie jeden z łatwiejszych obszarów do rekonstrukcji” - pociesza amerykański specjalista. Jak dodaje, prawdopodobnie Trumpa czeka operacja plastyczna trwająca od jednej godziny do dwóch, kosztująca około 40 tysięcy złotych i przeprowadzana w znieczuleniu miejscowym. Jak wygląda taki zabieg?

Trzeba najpierw usunąć uszkodzone tkanki, a potem wykonać nacięcie wzdłuż wewnętrznej krawędzi ucha w celu poluzowania skóry

Jak opowiada amerykański chirurg, jeśli brakuje urwanej części ciała, którą można przyszyć, trzeba najpierw usunąć uszkodzone tkanki, a potem wykonać nacięcie wzdłuż wewnętrznej krawędzi ucha w celu poluzowania skóry. Potem znajdującą się obok zdrową tkankę obraca się do uszkodzonego obszaru, tak by ucho wyglądało tak, jak wcześniej. Wszystko goi się w ciągu sześciu tygodni, a ślad po operacji jest nieznaczny. Jeśli jednak uszkodzenia ucha są bardziej rozległe, bardziej skomplikowana jest także operacja. "Sytuacja, w której się znalazł [Trump] była po prostu przerażająca. Życzę prezydentowi Trumpowi wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że uda nam się uzyskać piękny efekt kosmetyczny w przypadku jego ucha” - powiedział dr Dennis Dass.

Zamach na Donalda Trumpa. Jak wyglądały wydarzenia podczas wiecu w Pensylwanii?

Zamach na Donalda Trumpa miał miejsce 13 lipca po południu czasu lokalnego w Butler w Pensylwanii. Na wiecu wyborczym Donalda Trumpa niejaki Thomas Matthew Crooks (+20 l.) przez nikogo nie niepokojony zdołał wejść na dach jedynego budynku w bliskim sąsiedztwie sceny z karabinem i strzelić do byłego prezydenta. Kula musnęła mu ucho, Trump był o milimetry od śmierci, ale nic poważnego mu się nie stało. Jak sam stwierdził, przeżył tylko dlatego, że akurat odwrócił się w stronę ekranu z tabelką, choć rzadko to robi. Sprawca został zastrzelony na miejscu przez Secret Service, obecnie oskarżanego przez wiele osób o zaniedbania. Triumfujący Trump pojawił się już na kolejnym spotkaniu z wyborcami z zabandażowanym uchem.

