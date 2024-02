Donald Trump sprzedaje złote buty! "Chciałem tego od dawna"

Donald Trump wypuścił własną linię tenisówek. Złote buty po 1600 złotych wyprzedane na pniu

Kiedy wydaje się, że Donald Trump nie jest już w stanie niczym nas zaskoczyć, on robi to jeszcze raz. Tym razem kandydat na amerykańskiego prezydenta zaprezentował światu swoją kolekcję wyborczych gadżetów, które sprzedaje w internecie, zbierając fundusze na kampanię. W każdym z nich ego Trumpa odbija się jak w zwierciadle. Zwłaszcza w tym gadżecie, który pokazał tłumowi widzów i fotoreporterów podczas spotkania miłośników tenisówek w Filadelfii. Były, a może i następny prezydent Stanów Zjednoczonych wskoczył na scenę i pokazał wszystkim własną linię obuwia nazwaną "Nigdy się nie poddawaj". Złote tenisówki z flagami USA zostały wyprzedane na pniu mimo wysokiej ceny wynoszącej 399 dolarów, a więc niespełna 1600 złotych. "Chciałem to zrobić od dawna" – powiedział Trump miłośnikom sneakersów, którzy radośnie skandowali pod sceną: "USA, USA".

Najdroższą parę butów Trumpa kupił na licytacji rosyjski oligarcha

Poza złotymi butami, które nie są już dostępne, można kupić też inne "oficjalne tenisówki prezydenta Trumpa", jak reklamuje je strona internetowa, gdzie są sprzedawane. Są też wersje białe i czerwone z napisem "POTUS", czyli "President of the United States", prezydent Stanów Zjednoczonych. Kosztują dwukrotnie mniej, niż te złote. Można nabyć także perfumy "Victory 47" firmowane przez Trumpa oraz breloczek z wizerunkiem Trumpa w stroju supermana. Kto to wszystko kupi? Chętnych nie brakuje. Nie wymaga komentarza fakt, że zwycięzcą licytacji złotych tenisówek z autografem został rosyjski oligarcha Roman Sharf. Dyrektor firmy sprzedającej luksusowe zegarki zapłacił za buty 9 tysięcy dolarów, a więc 36 tysięcy złotych.

Donald Trump niedawno oburzył obrzydliwą wypowiedzią o NATO: "Nie, nie będę was chronił. Właściwie zachęcałbym ich (Rosję), żeby zrobili z wami, co chcą"

Donald Trump mówił wprost unijnym politykom, że w razie ataku Rosji na państwa NATO nie pomógłby im militarnie, jeśli zostałby ponownie prezydentem USA - ostrzegał jeszcze na początku stycznia portal Politico. Informacja ta okazała się niedawno wiarygodna. Donald Trump podczas wiecu w Karolinie Południowej tak relacjonował rozmowę z jednym z szefów państw NATO, nie ujawniając, o kogo chodzi: "Jeden z prezydentów dużego kraju zapytał mnie: 'No cóż, proszę pana, jeśli nie zapłacimy i zostaniemy zaatakowani przez Rosję, czy będzie pan nas chronił?' Odpowiedziałem: 'Nie, nie będę was chronił. Właściwie zachęcałbym ich (Rosję), żeby zrobili z wami, co chcą. Musisz zapłacić'". Odnosił się do faktu, iż nie wszyscy członkowie NATO wypełniają zobowiązanie polegające na przeznaczaniu na obronność 2 proc. PKB. Przypomnijmy, że Polska przeznacza na ten cel nawet więcej, ale na przykład Niemcy, Hiszpania czy Dania nie.

Sonda Czy Donald Trump wystąpi z NATO? Tak Nie Nie mam zdania

The first time I heard about Trump's wacky new Golden MAGA Sneakers,... I honestly thought it was a Photoshopped meme. pic.twitter.com/xZ6qdB1y55— Roshan Rinaldi (@Roshan_Rinaldi) February 18, 2024

Russian CEO wins autographed golden Donald Trump sneakers after $9K bid https://t.co/hycyGTBNwu pic.twitter.com/xvhqdQpTxM— New York Post (@nypost) February 19, 2024

QUIZ. Kim byłbyś w latach 80.? Ten quiz odsłoni szokującą prawdę! Pytanie 1 z 10 Jedziesz swoim Żukiem, gdy nagle zatrzymuje Cię milicjant. Wlepia mandat i poucza, byś na przyszłość nie jechał za szybko. Co robisz? Mam to gdzieś! Pytam go, czy on w ogóle wie, kim ja jestem Sprawdzam w lusterku, jak tam moja nażelowana fryzura Co będzie, to będzie! Mam w sobie szaleństwo! Dalej