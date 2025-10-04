Donald Trump wzywa do zaprzestania bombardowania Gazy. Izrael wstrzymuje działania ofensywne

Mateusz Kobyłka
2025-10-04 9:23

Donald Trump, w zaskakującym oświadczeniu wezwał Izrael do natychmiastowego zaprzestania bombardowania Strefy Gazy. Jego apel pojawił się po tym, jak Hamas zadeklarował gotowość do długotrwałego pokoju, co zdaniem Trumpa stwarza szansę na bezpieczne uwolnienie zakładników i osiągnięcie trwałego porozumienia na Bliskim Wschodzie. Pojawiły się informacje, że Siły Obronne Izraela otrzymały rozkaz wstrzymania działań ofensywnych w Gazie.

i

Autor: Alex Brandon/ Associated Press

Trump opublikował wieczorem nagranie, w którym dziękuje za pomoc Katarowi, Turcji, Arabii Saudyjskiej, Egiptowi, Jordanii i wielu innym. – Tak wiele osób mocno (o to) walczyło. To wielki dzień. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Musimy otrzymać ostateczne, niepodlegające zmianie słowo – powiedział Trump, odnosząc się do odpowiedzi Hamasu na jego plan pokojowy. Dodał, że z niecierpliwością czeka na powrót zakładników do domu. – To bardzo wyjątkowy dzień. Możliwe, że bezprecedensowy. Pod wieloma względami jest bezprecedensowy – podkreślił.

W piątek (3 października) Hamas poinformował, że zaakceptował niektóre punkty planu pokojowego prezydenta USA, w tym uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników, ale inne wymagają dalszych ustaleń.

TO KONIEC ROZEJMU! IZRAEL WZNOWIŁ ATAK NA STREFĘ GAZY. SĄ OFIARY

W sobotę (4 października) Siły Obronne Izraela miały otrzymać rozkaz wstrzymania działań ofensywnych w mieście Gaza w związku z działaniami prezydenta USA Donalda Trumpa, które mają na celu zakończenie wojny. Taką informację podał dziennik The Times of Israel. Wojsko nadal ma prowadzić jednak operacje obronne.

Czołgi w centrum miasta Gaza
10 zdjęć
Sonda
Śledzisz sytuację na Bliskim Wschodzie?
DONALD TRUMP
BENJAMIN NETANJAHU
STREFA GAZY