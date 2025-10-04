Donald Trump wzywa do zaprzestania bombardowania Gazy. Izrael wstrzymuje działania ofensywne

Donald Trump wzywa Izrael do zaprzestania bombardowania Gazy. „Jesteśmy bardzo blisko osiągnięcia pokoju na Bliskim Wschodzie”
Trump opublikował wieczorem nagranie, w którym dziękuje za pomoc Katarowi, Turcji, Arabii Saudyjskiej, Egiptowi, Jordanii i wielu innym. – Tak wiele osób mocno (o to) walczyło. To wielki dzień. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Musimy otrzymać ostateczne, niepodlegające zmianie słowo – powiedział Trump, odnosząc się do odpowiedzi Hamasu na jego plan pokojowy. Dodał, że z niecierpliwością czeka na powrót zakładników do domu. – To bardzo wyjątkowy dzień. Możliwe, że bezprecedensowy. Pod wieloma względami jest bezprecedensowy – podkreślił.
W piątek (3 października) Hamas poinformował, że zaakceptował niektóre punkty planu pokojowego prezydenta USA, w tym uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników, ale inne wymagają dalszych ustaleń.
W sobotę (4 października) Siły Obronne Izraela miały otrzymać rozkaz wstrzymania działań ofensywnych w mieście Gaza w związku z działaniami prezydenta USA Donalda Trumpa, które mają na celu zakończenie wojny. Taką informację podał dziennik The Times of Israel. Wojsko nadal ma prowadzić jednak operacje obronne.
