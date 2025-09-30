Dramatyczna walka o nugettsy z McDonald's. Matka pięciorga dzieci nie żyje!

Nikt nie mógł przypuszczać, że ten dzień zakończy się takim dramatem. 34-letnia Michelle Hempstead, matka pięciorga dzieci zginęła po tym, jak między jej psami wywiązała się walka o nugettsy, przyniesione przez nią do domu. Jej śmierć to makabra, właśnie ujawniono wyniki śledztwa.

Do tych strasznych wydarzeń doszło co prawda latem ubiegłego roku, ale dopiero teraz policja ujawniła, co tak naprawdę stało się w mieszkaniu w Southend-on-Sea w Essex (Wielka Brytania). 34-letnia Michelle Hempstead feralnego dnia wróciła z pracy do domu. Przyniosła ze sobą paczkę nugettsów z restauracji McDonald's. Zaczęła karmić kawałkami kurczaka swoje dwa psy - dużego mieszańca rottweilera i mastifa oraz mniejszego pieska. Rzucała nugettsami w powietrze, a psy je łapały.

Pies ugryzł swoją panią. Kilka godzin później już nie żyła

W pewnym momencie wywiązała się między nimi walka, którą matka piątki dzieci próbowała powstrzymać. Niestety, wtedy doszło do tragedii. Kobieta została ugryziona w lewą pachę przez większego psa. Zmarła w ciągu kilku godzin, ponieważ pies przegryzł jej tętnicę, co doprowadziło do wykrwawienia się, a w następstwie do niewydolności wielonarządowej. Pies po wszystkim został uśpiony. Partner kobiety zeznawał, że zwierzak nigdy nie był agresywny i kochał swoją panią, która czasem karmiła go "nawet z własnych ust". 

"Podwójna tragedia"

"W liście odczytanym przed sądem matka pani Hempstead opisała swoją córkę jako kochającą, silną, szczerą, pracowitą, troskliwą, niezwykle odważną, zaradną i hojną" - podaje BBC. "Starszy koroner hrabstwa Essex, Lincoln Brookes, opisał śmierć pani Hempstead jako podwójną tragedię, ponieważ nastąpiła ona zaledwie kilka tygodni po śmierci jej najstarszej córki" - czytamy.

