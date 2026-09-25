Dramatyczny wypadek Polki w Niemczech. Auto roztrzaskało się o drzewo

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-25 11:39

50-letnia Polka została ranna w groźnie wyglądającym wypadku drogowym w Augsburgu w Bawarii. Po zderzeniu z samochodem prowadzonym przez 31-letniego obywatela Rumunii jej auto wypadło z toru jazdy i uderzyło w przydrożne drzewo. Pojazd został kompletnie zniszczony. Niemiecka policja wszczęła śledztwo w sprawie spowodowania obrażeń ciała w ruchu drogowym.

Zbliżenie na radiowóz z napisem Polizei. O wypadku Polki w Augsburgu przeczytasz na SE.
Autor: Foottoo/ Shutterstock

Nocny wypadek na ulicy Kurt-Schumacher-Straße

Do zdarzenia doszło w środę, 23 września, około godziny 00.15 w dzielnicy Lechhausen w Augsburgu. Jak poinformowała policja Schwaben Nord, 50-letnia kobieta kierująca autem jechała ulicą Kurt-Schumacher-Straße. Na wysokości posesji nr 9 zmieniła pas na prawy i najprawdopodobniej nie zauważyła jadącego nim 31-letniego kierowcy. Doszło do zderzenia obu pojazdów.

Siła uderzenia była na tyle duża, że samochód Polki zjechał z toru jazdy i uderzył w znajdujące się przy drodze drzewo. Auto zostało doszczętnie zniszczone. Niemieckie media określają uszkodzenia jako „Totalschaden”, czyli szkodę całkowitą.

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Według informacji przekazanych przez policję, zarówno 50-letnia Polka, jak i 31-letni obywatel Rumunii odnieśli obrażenia. W oficjalnym komunikacie mowa jest o lekkich obrażeniach obu uczestników zdarzenia. Straty materialne oszacowano na około 15 tys. euro, czyli blisko 65 tys. zł.

Portal Augsburger Allgemeine podkreśla, że bezpośrednią przyczyną wypadku miała być chwila nieuwagi kierującej, która podczas zmiany pasa ruchu nie dostrzegła drugiego samochodu. Gazeta zwraca uwagę, że po kolizji auto kobiety uderzyło jeszcze w drzewo, co doprowadziło do jego całkowitego zniszczenia.

Policja prowadzi dochodzenie

Sprawą wypadku zajęli się funkcjonariusze z Augsburga. Jak przekazała policja, prowadzone jest postępowanie pod kątem nieumyślnego spowodowania obrażeń ciała w ruchu drogowym. Śledczy ustalają dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia.

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