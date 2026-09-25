Nie żyje uczestnik wiecu Trumpa. Został postrzelony podczas zamachu w Pensylwanii

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-09-25 6:14

James Copenhaver, jeden z uczestników wiecu wyborczego Donalda Trumpa w 2024 roku, nie żyje. 76-latek został ciężko ranny podczas zamachu w Butler w Pensylwanii, gdy napastnik otworzył ogień w kierunku republikańskiego kandydata. O śmierci mężczyzny poinformował jego prawnik.

Donald Trump klaszcze na tle flagi USA. O śmierci uczestnika wiecu w Pensylwanii przeczytasz na SE.
Autor: Jonah Elkowitz/ Shutterstock

Walczył o życie po postrzeleniu

James Copenhaver znajdował się na trybunach podczas wiecu wyborczego Donalda Trumpa w Butler w stanie Pensylwania. Gdy 20-letni zamachowiec otworzył ogień z dachu pobliskiego budynku, mężczyzna został trafiony w ramię i brzuch.

Jak przekazała agencja AP, odniesione obrażenia były bardzo poważne. Copenhaver przeszedł liczne operacje, a skutki postrzału towarzyszyły mu do końca życia. Zmagał się m.in. z trwałymi uszkodzeniami nerek, utratą czucia w nodze oraz problemami z poruszaniem się. Do przemieszczania się potrzebował laski.

76-latek zmarł w środę w szpitalu West Penn w Pittsburghu. Jego prawnik Joseph Feldman poinformował, że odszedł w otoczeniu najbliższych.

Dramatyczne skutki zamachu

Podczas zamachu na Donalda Trumpa w lipcu 2024 roku zginął na miejscu Corey Comperatore. Mężczyzna zasłonił swoją rodzinę przed kulami napastnika. Sam Trump został lekko ranny w prawe ucho.

Trzeci z postrzelonych uczestników wiecu, David Dutch, przeżył atak.

W dokumentach sądowych obrażenia Copenhavera określono jako „wyniszczające, ciężkie, trwałe i zmieniające życie”. Konieczne było między innymi przeprowadzenie operacji związanej z przecięciem jelita grubego.

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Pozew przeciwko władzom

W czerwcu tego roku James Copenhaver i jego żona Marianne pozwali władze federalne USA. W pozwie zarzucili Secret Service oraz Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego „całkowite zaniedbanie” w zakresie zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa podczas wiecu.

Nie poinformowano jednak, czy śmierć 76-latka miała bezpośredni związek z obrażeniami odniesionymi podczas zamachu.

Trump żegna „prawdziwego patriotę”

Rodzina zmarłego podkreśliła, że James Copenhaver był weteranem amerykańskich sił zbrojnych i przez całe życie pozostawał oddany swojemu krajowi.

- James był prawdziwym amerykańskim patriotą, głęboko wierzącym w wolności i ideały, na których zbudowano ten naród – przekazała rodzina w oświadczeniu.

Do śmierci mężczyzny odniósł się także Donald Trump. W mediach społecznościowych nazwał go „prawdziwym amerykańskim patriotą”.

- Jim wykazał się ogromną dzielnością, odważnie kontynuując walkę i zachowując pozytywne nastawienie mimo niewyobrażalnych trudności – napisał prezydent USA.

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