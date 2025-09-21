Drony jednak mogły wlecieć nad Polskę przypadkiem? CNN ujawnia!

CNN: część przedstawicieli zachodnich wywiadów nie jest pewnych, czy Rosja specjalnie wysłała drony na Polskę

Pojawienie się dronów nad Polską w nocy z 9 na 10 września było celową rosyjską prowokacją - takie jest stanowisko polskich władz oraz wielu zachodnich oraz ukraińskich polityków. Rosja zaprzecza, by miała zamiar zaatakować wtedy nasz kraj. Dronów było aż 21, co faktycznie może wskazywać na brak przypadkowości. Z drugiej strony rosyjskie wojska potrafią wysłać nad Ukrainę setki dronów naraz. Czy faktycznie było tak, że te znajdowane nadal w różnych częściach Polski bezzałogowce wleciały do nas na rozkaz Putina? O dziwo, źródło tak powszechnie uważane za poważne jak CNN, podaje tę narrację w wątpliwość, i to powołując się na anonimowych przedstawicieli zachodnich wywiadów. Jak się okazuje, zdania na temat "incydentu dronowego" są w tych kręgach podzielone, choć panuje zgoda co do tego, że działania Rosji są coraz bardziej niebezpieczne. "Informacje wywiadowcze zebrane na temat samych dronów — ich wzorca lotu i specyfikacji technicznych — są niejednoznaczne i trudne do zinterpretowania" - piszą amerykańscy dziennikarze. "Z rozmów z kilkunastoma wysokimi rangą amerykańskimi i zachodnimi wojskowymi, wywiadem, dyplomatami i przedstawicielami Kongresu wynikało, że w Sojuszu Północnoatlantyckim nie ma jednomyślności. Jeden z wysokich rangą amerykańskich wojskowych w regionie ocenił prawdopodobieństwo, że Rosja celowo wkroczyła w przestrzeń powietrzną NATO, na „50 na 50”" - czytamy na portalu CNN.

Drony zboczyły z kursu, bo napotkały na ukraińskie systemy obrony elektronicznej?

Dalsza część artykułu może zaskakiwać jeszcze bardziej. "Wysoki rangą urzędnik zachodniego wywiadu" stwierdził, że drony zboczyły z założonego kursu na skutek zakłóceń ukraińskich. W Polsce może to brzmieć jak teoria spiskowa, ale dokładnie tak pisze CNN: "Chociaż wysoki rangą urzędnik zachodniego wywiadu stwierdził, że schemat lotu dronów sugeruje, że zostały one zagubione i próbowały ponownie uzyskać sygnał GPS – co oznacza, że ​​po prostu zboczyły z kursu wskutek ukraińskich zakłóceń – inne wskaźniki można interpretować na różne sposoby". Trzeba podkreślić, że w artykule nie ma ani słowa o celowym działaniu strony ukraińskiej, a jedynie o tym, że istnieje ukraiński system zakłócania sygnału rosyjskich dronów, mogący doprowadzić do ich zboczenia z kursu.

Rosja wystrzeliwuje setki dronów podczas jednego nalotu i część z nich mogła natknąć się na ukraińskie systemy obrony elektronicznej - uważają eksperci cytowani przez CNN. To nie wszystko. Inny wysoki rangą przedstawiciel wywiadu zachodniego anonimowo twierdzi, że osobiście skłania się ku tezie o przypadkowym wlocie dronów nad Polskę, podczas gdy kolejna ważna osoba, związana z wojskiem, iż ona z kolei obstawia działanie celowe.

