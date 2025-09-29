Drony nad lotniskiem. Dwa samoloty pasażerskie z procedurami awaryjnymi!

Niezidentyfikowane drony zmusiły norweską kontrolę lotów do przekierowania dwóch samolotów pasażerskich, co spowodowało poważne zakłócenia.

Incydenty miały miejsce nad lotniskami w Norwegii, gdzie obowiązuje zakaz używania dronów, szczególnie w pobliżu baz wojskowych.

Władze wprowadziły całkowity zakaz korzystania z dronów w okolicy kilku portów lotniczych w regionie Nordland.

Co stoi za tymi tajemniczymi lotami i jakie mogą być ich konsekwencje?

Niepokojące incydenty nad norweskimi lotniskami. Jak podają lokalne media, w nocy z niedzieli na poniedziałek (28/29 września) niezidentyfikowane drony w okolicach docelowych lotnisk zmusiły norweską kontrolę lotów do skierowania dwóch samolotów pasażerskich na zapasowe lotniska. Jak przypomina PAP, w części Norwegii obowiązuje zakaz wystrzeliwania dronów.

Niepokojące incydenty nad lotniskiem w Norwegii. "Poważne zdarzenie"

Pasażerowie wieczornego lotu linii Wideroe z Bodoe do Broennoeysund musieli wylądować w odległym o 200 km od docelowego lotniska Trondheim. Na pokładzie samolotu znajdowało się 47 osób. Z kolei Boeing 737 linii Norwegian z Oslo do Bardufoss, położonego na północy Norwegii, tuż przed lądowaniem został skierowany z powrotem do portu lotniczego Gardermoen. "W obu przypadkach piloci samolotów zastosowali procedury awaryjne w związku z wykryciem niezidentyfikowanych dronów w bezpośrednim sąsiedztwie docelowych lotnisk". Zdarzenia określono w komunikacie jako "poważne".

Całkowity zakaz korzystania z dronów!

W związku z zauważeniem niezidentyfikowanych dronów w sąsiedztwie lotnisk i baz wojskowych, do czego dochodzi w Norwegii od zeszłego tygodnia, policja w regionie Nordland wprowadziła obowiązujący od poniedziałku (29 września) od południa całkowity zakaz korzystania z dronów w okolicy portów lotniczych Bodoe, Broennoeysund, Trondheim i Andenes.