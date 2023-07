Drony nad Moskwą! Atak w centrum miasta. Jest oświadczenie Rosji

Nie będzie już wakacji we Włoszech i w Grecji? Minister ostrzega, te pożary to koniec epoki

Atak dronów na Moskwę. Zestrzelone maszyny uszkodziły budynki w centrum miasta

Po raz kolejny od rozpoczęcia ukraińskiej kontrofensywy zaatakowane zostało terytorium Rosji. To już nie wybuchy w składach amunicji przy granicy. Teraz drony pojawiają się także nad Moskwą. Ukraina nie przyznała się do tego ataku, Rosja mówi o tym, że to Kijów go zorganizował. Rosyjskie ministerstwo obrony i władze miasta potwierdzają - dziś, 24 lipca nad ranem dwa pojazdy bezzałogowe pojawiły się nad stolicą Rosji. Ona zostały strącone przez obronę powietrzną, ale są widoczne zniszczenia. Świat obiegły zdjęcia szklanego wieżowca ze spalonymi ostatnimi piętrami. Widać też uszkodzony dach budynku. Dron spadł na Komsomolskim Prospekcie, w pobliżu ministerstwa obrony, które było zapewne celem ataku. Druga maszyna uderzyła w centrum biznesowe przy ulicy Lichaczowa, trafiając w wieżowiec na wysokości 17. i 18. piętra.

Rosjanie potwierdzają, że zestrzelili drony. Tymczasem Rosja ostrzeliwuje Odessę, zniszczona cerkiew

"Rano 24 lipca udaremniono podjętą przez reżim kijowski próbę przeprowadzenia ataku terrorystycznego dwoma bezzałogowymi statkami powietrznymi na obiekty w Moskwie. Za pomocą metod walki elektronicznej dwa ukraińskie bezzałogowe statki powietrzne zostały unieszkodliwione i zniszczone" - głosi oświadczenie rosyjskiego ministerstwa obrony zamieszczone na Telegramie. Tymczasem na Ukrainie doszło do kolejnych ataków na Odessę. Zginęła jedna osoba, 18 zostało rannych. Poważnie uszkodzona została znana cerkiew, Sobór Spaso-Preobrażeński. W wyniku ostatnich ostrzałów w Odessie zniszczony został też m.in. hangar ze zbożem.

🔥 DRONE ATTACK ON MOSCOW 🇷🇺 Russian media reports about 04:00 am two drones carrying explosives attacked Moscow. Windows on the upper floors of the non-residential building were blown out.Moscow now gets to see why using drones on your neighbors isn’t nice. pic.twitter.com/3YlHU8k1Py— Jason Jay Smart (@officejjsmart) July 24, 2023

Arrivals reported at the center of Moscow!3:30-3:40a.m. drones hit the building of the Ministry of Defence of the Russian Federation #counteroffensive 🇺🇦 pic.twitter.com/DgW5QnbZ7C— Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) July 24, 2023