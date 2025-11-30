Drony znów naruszyły przestrzeń powietrzną. Odleciały na Ukrainę

Prezydent Maia Sandu potępiła naruszenie przestrzeni powietrznej Mołdawii przez drony lecące na Ukrainę

Mołdawia znów była niepokojona przez drony wykorzystywane podczas wojny na Ukrainie. Ponieważ kraj ten graniczy z rejonem Odessy, atakowanym często przez Rosję, nie pierwszy już raz bezzałogowce naruszają przestrzeń powietrzną, niepokojąc mieszkańców. Tak stało się według relacji władz w Kiszyniowie również w nocy z piątku na sobotę, 29 listopada. "W drodze do miejsca, gdzie mieli zostać zabici cywile, rosyjskie drony ponownie naruszyły mołdawską przestrzeń powietrzną, wymuszając jej tymczasowe zamknięcie" - powiedziała prezydent Mołdawii Maia Sandu, cytowana przez Reutersa. „W trakcie tego incydentu, który stanowił poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotów, przestrzeń powietrzna Mołdawii została zamknięta na godzinę i 10 minut, od 22:43 do 23:53 (od 20:43 do 21:53 GMT), na polecenie Urzędu Lotnictwa Cywilnego” – poinformowało z kolei mołdawskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Władze Mołdawii stwierdziły, że drony był rosyjskie i tylko przeleciały nad Mołdawią, a potem odleciały na Ukrainę. Miało to miejsce w trakcie zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę, podczas którego zginęły trzy osoby, a prawie 30 zostało rannych. Rosja wystrzeliła około 36 pocisków i prawie 600 dronów.

ZOBACZ TEŻ: Trump grozi Wenezueli atakiem. Stawia jeden warunek

25 listopada mały dron wtargnął w przestrzeń powietrzną Mołdawii i spadł na dom. Policja ewakuowała mieszkańców

To drugi taki incydent w ciągu mijającego tygodnia. 25 listopada rano drony naruszyły przestrzeń powietrzną i Rumunii, i Mołdawii. W tym drugim kraju jeden z bezzałogowców spadł nawet na budynek. Na szczęście sądząc po zdjęciach z miejsca zdarzenia dron był bardzo mały i po prostu leżał na dachu. Mimo wszystko ze względów bezpieczeństwa zdecydowano o ewakuacji mieszkańców Cuhurestii de Jos w okręgu Floresti, gdzie znaleziono drona, a na miejsce na wszelki wypadek udała się jednostka policji specjalizująca się w materiałach wybuchowych. Do incydentów na przygranicznych terenach Rumunii i Mołdawii doszło podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. „Kilka rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych znajduje się w obwodzie odeskim, w pobliżu granicy z Mołdawią; możliwe jest przekroczenie granicy państwowej” – podały wcześniej ukraińskie Siły Powietrzne. „Ogółem Rosjanie użyli 22 rakiet różnych typów (…) oraz ponad 460 dronów, z których większość stanowiły rosyjsko-irańskie Shahedy. Wiadomo, że cztery drony poleciały w stronę naszych sąsiadów – Mołdawii i Rumunii" - mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Sonda Czy Putin może zaatakować Mołdawię? Tak, wydaje mi się, że to zrobi Nie, rosyjska armia jest zbyt wykończona wojną na Ukrainie Trudno przewidzieć co zrobi Putin

⚡️ Moldova publicly confronted Russia by showing its ambassador a downed Russian drone after six of them illegally crossed Moldovan airspace.🔗 https://t.co/CG92W4xcM7 pic.twitter.com/5bUEVD32AH— UNITED24 Media (@United24media) November 26, 2025