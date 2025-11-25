Dron spadł na dom w Mołdawii. "Ewakuacja mieszkańców"

Dron wtargnął w przestrzeń powietrzną Mołdawii i spadł na dom. Policja ewakuowała mieszkańców

Potwierdzają się doniesienia o tym, że dziś, 25 listopada rano drony naruszyły nie tylko przestrzeń powietrzną Rumunii, ale i Mołdawii. W tym drugim kraju jeden z bezzałogowców spadł nawet na budynek. Na szczęście sądząc po zdjęciach z miejsca zdarzenia dron jest bardzo mały i po prostu leży na dachu. Mimo wszystko ze względów bezpieczeństwa zdecydowano o ewakuacji mieszkańców Cuhurestii de Jos w okręgu Floresti, gdzie znaleziono drona. Na miejsce udała się jednostka policji specjalizująca się w materiałach wybuchowych. Do incydentów na przygranicznych terenach Rumunii i Mołdawii doszło podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. „Kilka rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych znajduje się w obwodzie odeskim, w pobliżu granicy z Mołdawią; możliwe jest przekroczenie granicy państwowej” – podały wcześniej ukraińskie Siły Powietrzne. „Ogółem Rosjanie użyli 22 rakiet różnych typów (…) oraz ponad 460 dronów, z których większość stanowiły rosyjsko-irańskie Shahedy. Wiadomo, że cztery drony poleciały w stronę naszych sąsiadów – Mołdawii i Rumunii" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Drony naruszyły przestrzeń powietrzną Rumunii od strony Ukrainy. Poderwano myśliwce NATO

Rumuńskie Siły Powietrzne wykryły dziś rano dwa wtargnięcia dronów w przestrzeń powietrzną kraju - poinformowało Ministerstwo Obrony (MApN) w Bukareszcie. W dwóch wschodnich rejonach Rumunii, blisko granicy z Ukrainą ogłoszono alarm. Poderwane zostały myśliwce NATO, niemieckie i rumuńskie. Jak podaje "Romania Insider", systemy radarowe namierzyły drona w pobliżu okręgu Tulcza, co spowodowało poderwanie dwóch niemieckich samolotów Eurofighter Typhoon o godzinie 6:28. Dron nadleciał nad Rumunię z kierunku Wilkowa na Ukrainie, kierował się w stronę okolic Chilia Veche w Tulczy. Potem, już o godzinie 7:37 poderwano samoloty rumuńskie, a alarm ogłoszono w okręgu Gałacz. Na razie brak doniesień o tym, czy drony odleciały na stronę ukraińską, czy też zostały zestrzelone lub spadły na teren Rumunii.

⚡️ A drone fell on a residential house in MoldovaIn the village of Nizhnie Kugureshty in the Florești district, a drone fell directly onto a private home, police reported. Residents were evacuated, and the area around the building was cordoned off by local law enforcement.A… https://t.co/Nfnplf3nxo pic.twitter.com/8tvTz0MT8J— NEXTA (@nexta_tv) November 25, 2025

