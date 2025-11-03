Dźgał ludzi nożem, mówiąc o diable. Nowe doniesienia o ataku w pociągu

Świadek ataku na pociąg w Wielkiej Brytanii: sprawca mówił o diable, gdy dźgał nożem ludzi

Wielka Brytania nadal jest w szoku po tym, co wydarzyło się w sobotni wieczór pod Cambridge w pociągu pełnym ludzi. Mężczyzna z wielkim nożem chodził po wagonach i atakował przypadkowe osoby. Rannych zostało aż jedenaście osób. Dziesięć przewieziono do szpitali bezpośrednio po zdarzeniu, jedenasta zgłosiła się później sama. Początkowo informowano o tym, że dziewięć ofiar walczy o życie. Dzięki wysiłkom lekarzy liczba osób w stanie krytycznym zmalała do dwóch. Zmieniły się również doniesienia o tym, kto dopuścił się tego strasznego czynu. Początkowo informowano o dwóch zatrzymanych - 32-letnim czarnoskórym Brytyjczyku i 35-letnim obywatelu brytyjskim pochodzenia karaibskiego. Ostatecznie ten drugi został zwolniony, a pierwszy jest traktowany jako jedyny podejrzany. Brytyjskie media publikują liczne relacje świadków rzezi. Wśród nich znalazła się 48-letnia Dayna Arnold.

"Upadłam i powiedziałam tylko: „Proszę, nie rób tego”. Coś się zmieniło w jego twarzy. Powiedział: „Diabeł nie wygra”

Kobieta opowiedziała o swoich przeżyciach dziennikarzom "Mirror". Wsiadła do pociągu ze swoim partnerem. Po paru minutach zaczął się horror. W zamieszaniu para rozdzieliła się w pociągu. Wszyscy uciekali, ratując się przed nożownikiem. Dayna potknęła się i upadła na ziemię, a po chwili zobaczyła, że szaleniec z 15-centymetrowym nożem stoi tuż nad nią. Żegnała się z życiem, jednocześnie błagając mężczyznę: „Proszę, nie rób tego”. „Biegłam i kiedy się obejrzałam, zobaczyłam nożownika biegnącego za mną. Upadłam i powiedziałam tylko: „Proszę, nie rób tego”. Coś się zmieniło w jego twarzy i po prostu robił to dalej. Powiedział: „Diabeł nie wygra”. Czujemy się dziś bardzo szczęśliwi. Gdybyśmy siedzieli na drugim końcu wagonu, mogłoby nas tu nie być”.

Sonda Czy kiedykolwiek groził Ci ktoś nożem? Tak Nie

British police confirm the train stabbings near Cambridge are not being treated as terrorism, with two men arrested on suspicion of attempted murder https://t.co/V8mu0ZYlt1 pic.twitter.com/4w3uAvqE2S— Reuters (@Reuters) November 2, 2025

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Tylko naprawdę tęgie umysły zdobędą więcej niż 6/10 Pytanie 1 z 10 Czym jest tzw. "korona ziemi"? To wszystkie "ośmiotysięczniki" na kuli ziemskiej To lista najwyższych szczytów z każdego kontynentu To zbiór dziesięciu najwyższych gór świata Następne pytanie