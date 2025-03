Dzieci ukradły auto i specjalnie rozjechały mężczyznę. "11-latek się śmiał"

Dzieci ukradły samochód i rozjechały rowerzystę dla zabawy. Nagranie trafiło do sieci. 13-latek za kierownicą

Niewiarygodne kulisy tragedii w amerykańskim stanie Nowy Meksyk! Nie żyje 63-letni rowerzysta, potrącony przez samochód w mieście Albuquerque i jak się okazuje, rozjechał go 13-latek. Specjalnie. Ukradzionym samochodem, przy zachętach kolegów. Jak pisze "New York Post", do szokujących zdarzeń doszło w maju ubiegłego roku, teraz podano nowe informacje. Scott Dwight Habermehl nad ranem, jeszcze po ciemku, jechał rowerem do pracy w laboratorium. Korzystał ze ścieżki rowerowej, obok niego jechały samochody. Rower był dobrze oświetlony. Ale w pewnym momencie ktoś wjechał w mężczyznę, a potem uciekł. Policjanci początkowo nie mogli namierzyć sprawcy. Aż ktoś wysłał im film zamieszczony w mediach społecznościowych. Film przedstawia wypadek z perspektywy kierowcy. Aż trudno w to uwierzyć, ale okazało się, że sprawcy to dzieci, które ukradły samochód, a rowerzysta zginął, bo uznały, że będzie to bardzo zabawne. Nastolatkowie w wieku od 11 do 15 lat byli tak pewni swojej bezkarności, że zamieścili film w internecie. Wpadli właśnie dzięki temu. Co widać na nagraniu?

"Po prostu go potrąć". 15-latek wydał polecenie, 13-latek rozmyślnie rozjechał mężczyznę, 11-latek śmiał się i wymachiwał bronią

Film pokazujący moment tragedii został ocenzurowany, nie widzimy na nim drastycznej sceny uderzenia rowerzysty, nagranie urywa się w ostatniej chwili. Widzimy ciemną ulicę z perspektywy osób siedzących w aucie. Słychać dziecięce śmiechy. Za kierownicą siedział wtedy 13-letni Johnathan Overbay, znany policji za napady i włamania. Obok niego na siedzeniu pasażera był 11-letni Messiah Hayes z bronią w ręku (!), wymachujący nią wesoło. Z tyłu siedział 15-letni William Garcia. "Po prostu go potrąć" — powiedział Garcia, na co kierowca odpowiedział: Nie jedź za szybko, tak 15… 20". Kierowca wykonuje polecenie, w ostatnim kadrze widzimy mężczyznę na rowerze tuż przed maską auta. Potem nieletni bandyci uciekli. 13-latek, który kierował autem i 11-latek zostali złapani dopiero parę dni temu, zachęcający do zabójstwa 15-latek jest poszukiwany. 13-letni Johnathan Overbay został oskarżony o morderstwo, spisek w celu popełnienia morderstwa, ucieczkę z miejsca wypadku z poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią i nielegalne posiadanie broni. 11-latek jest za młody na zarzut morderstwa. Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób i za co będzie sądzony.

Sonda Czy w takich sprawach rodzice nieletnich morderców też powinni trafiać do więzienia? Tak Nie

A chilling video shows a 13-year-old boy intentionally running down 63-year-old bicyclist, Scott Dwight Habermehl, in a stolen car while being encouraged by two other boys, ages 15 and 11, who laughed as the the disturbing incident was filmed.READ MORE: https://t.co/ERPXbt2tTw pic.twitter.com/2gDQAFXgbN— The National Desk (@TND) March 20, 2025

QUIZ. Test geograficzny. Słynne wyspy! Zgadniesz, gdzie są? Pytanie 1 z 10 Gdzie znajduje się wyspa Madagaskar? Na wschód od Afryki Na południe od Afryki Na zachód od Afryki Następne pytanie