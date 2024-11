i Autor: AP Nowa dziewczyna Bonda - Ana de Armas

Szok na salonach

Dziewczyna Bonda romansuje z synem żony następcy Castro! Nie uwierzysz

Ana de Armas ma romans z pasierbem prezydenta komunistycznej Kuby! Aktorka, która sama urodziła się na Kubie, ale od osiemnastego roku życia mieszka i robi wielką karierę w Stanach Zjednoczonych, zdobyła sławę rolą dziewczyny Bonda. Najnowsze zdjęcie nie pozostawiają wątpliwości co do tego, co łączy ją z prawnikiem Manuelem Anido Cuestą.