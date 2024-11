Elon Musk wkrótce to ujawni? "Koty na bieżni i drag queen w Ekwadorze"

Elon Musk ogłosił, że pokieruje Departamentem Wydajności. Amerykańska prasa ma ciekawe propozycje cięć budżetowych

Kilka dni temu Elon Musk ogłosił, że pokieruje nowym departamentem, kiedy Donald Trump formalnie przejmie władzę w Białym Domu. Ma to być Department of Government Efficiency, czyli Ministerstwo Wydajności. Miliarder jako osoba znająca się na pomnażaniu pieniędzy ma sprawdzać, czy wydatki budżetowe mają sens. Zawsze, gdy opinia publiczna uważa, że ​​tniemy coś ważnego lub nie tniemy czegoś, co jest marnotrawstwem, daj nam znać! Będziemy również mieć ranking najbardziej szalonych i głupich wydatków z waszych podatków. Będzie to zarówno niezwykle tragiczne, jak i niezwykle zabawne" - napisał najbogatszy człowiek świata na platformie X. Ciekawe, co jest w tym rankingu? "New York Post" ma już swoje typy. Rzeczywiście, w niektórych przypadkach można przetrzeć oczy ze zdumienia.

Ośrodek drag queen w Ekwadorze i rosyjskie laboratorium badające koty na bieżni

"New York Post" przypomina choćby pewną publikację „Washington Times” z 2021 roku. Amerykańscy dziennikarze donosili wtedy, że National Institutes of Health (NIH) przyznały rosyjskiemu (!) laboratorium ponad pół miliona dolarów na przeprowadzanie eksperymentów na kotach. Niektóre z nich polegały na usuwanie części mózgów nieszczęsnych zwierzaków i sprawdzaniu, jak w takim stanie poradzą sobie z chodzeniem po bieżni, takiej jak na siłowni. Inny przykład niecodziennych dotacji to ujawnione w 2022 roku przez Fox News (powołującemu się na USAspending.gov) przyznanie 20 tysięcy dolarów ośrodkowi w Ekwadorze (!), który za te pieniądze urządził 12 występów drag queen i nakręcił dokument filmowy. A to tylko wierzchołek góry lodowej...

Sonda Lubisz Elona Muska? Tak Nie Trudno powiedzieć

NYPOST: Here’s where Elon Musk can start cutting federal spending — from transgender monkeys to DEI and checks to dead peoplehttps://t.co/L5chzpPbay pic.twitter.com/oNHt08lmFU— America (@america) November 14, 2024

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Przy trzecim pytaniu zaczniesz drapać się po głowie Pytanie 1 z 10 Najdłuższym pasem górskim na świecie są Andy. Które góry znajdują się na drugim miejscu? Himalaje Wielkie Góry Wododziałowe Góry Skaliste Następne pytanie