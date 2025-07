Elon Musk zapowiada założenie partii! Wygrałby wybory?

Elon Musk wpadł w szał, gdy zobaczył projekt budżetu popierany przez Trumpa. Zapowiada utworzenie własnej partii

"Z szaleńczych wydatków (zawartych w) tej ustawie, która podwyższa pułap zadłużenia o rekordowych pięć bilionów dolarów, ewidentnie wynika, że żyjemy w kraju jednej partii - PARTII PROSIAKÓW!! Jeśli ta ustawa o szaleńczych wydatkach zostanie przegłosowana, następnego dnia będzie utworzona Partia Ameryki" - napisał Elon Musk w swoim serwisie społecznościowym X. Miliarder dopiero co przepraszał Donalda Trumpa po tym, jak publicznie oskarżył go o związki z Jeffreyem Epsteinem, a teraz znów przechodzi do ataku. Wszystko przez budżet USA. W niedzielę Kongresowe Biuro Budżetu (CBO) powiadomiło, że senacki projekt ustawy budżetowej zwiększy deficyt budżetowy o 3,3 bln dolarów przez najbliższych 10 lat. Ale to nie wszystko, bo ustawa zmniejsza także dopłaty do samochodów elektrycznych, które produkuje przecież m.in. Musk. Mówił o tym sam Trump w telewizji Fox.

Elon Musk chce alternatywy wobec republikanów i demokratów

Elon Musk we wpisie, który zobaczyło 220 milionów obserwatorów przekonywał, że kraj potrzebuje alternatywy wobec „dwupartyjnej unipartii” i że ludzie „zasługują na prawdziwy głos”. Wieczorem tego samego dnia poszedł jeszcze dalej, deklarując gotowość wspierania kontrkandydatów w prawyborach przeciwko niemal każdemu republikaninowi w Kongresie. To nie pierwszy raz, gdy najbogatszy człowiek świata zapowiada utworzenie własnego ugrupowania politycznego - przypomina "The New York Times". W czerwcu, w trakcie publicznej kłótni z Trumpem, zapowiedział w sondażu na X możliwe stworzenie nowej partii, która miałaby reprezentować „80% społeczeństwa znajdującego się pośrodku”. Ale jeszcze pięć tygodni temu ten sam Musk deklarował, iż „wyda znacznie mniej” na nadchodzący cykl wyborczy 2026. Dzisiejsze deklaracje stawiają tę obietnicę pod dużym znakiem zapytania.

Czy Elon Musk wygrałby wybory? Większość ludzi go nie lubi

Czy Elon Musk miałby szanse wstrząsnąć amerykańską sceną polityczną? Na stronie YouGov publikującej aktualne badania opinii publicznej. widzimy przykładowy sondaż na temat miliardera. 55 proc. głosujących deklaruje, że go nie lubi, 30 proc. wręcz przeciwnie, 13 proc. nie ma wyrazistego zdania na jego temat.

Elon Musk: “Time for a new political party that actually cares about the people.”This is really bad news for Trump and the Republican Party. The last thing they need is Musk turning his influence against them. pic.twitter.com/1JwIVvQNAK— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) June 30, 2025

