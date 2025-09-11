Elon Musk zdetronizowany?! Zobacz, kto jest najbogatszym człowiekiem świata

Larry Ellison na jeden dzień został najbogatszym człowiekiem świata, ale Elon Musk już odzyskał swój tytuł

Cóż to musiały być za straszne chwile dla Elona Muska! Założyciel Tesli od lat jest najbogatszym człowiekiem świata, aż ktoś znienacka go zdetronizował. Wczoraj świat obiegła zaskakująca wiadomość o tym, że Musk nie jest już najbogatszy, bo z pierwszego miejsca zestawienia Bloomberga zrzucił go niespodziewanie Larry Ellison. 81-letni założyciel korporacji Oracle sprzedającej oprogramowanie Linux dla przedsiębiorstw, miał przez parę szczęśliwych chwil 393 miliardy dolarów, podczas gdy Muskowi zostało nędznych 385 miliardów. Światowe media odnotowały te historyczne chwile, ale założyciel Tesli zawziął się, z prędkością błyskawicy zarobił pół miliarda, a w tym czasie Larry Ellison stracił ich kilka. Efekt? Elon Musk znów jest najbogatszym człowiekiem świata, choć założyciel Oracle depcze mu po piętach i wszystko może się jeszcze zmienić. W tym momencie Ellison ma 384 miliardy dolarów, a Musk tylko o miliard mniej.

Kim jest Larry Ellison? Przez chwilę był najbogatszym człowiekiem świata i w każdej chwili może znów się nim stać

Larry Ellison urodził się w 1944 roku w Nowym Jorku i wcześnie dał się poznać jako geniusz komputerowy. W 1977 roku założył firmę Oracle. Tworzył bazy danych, a potem oprogramowanie. Przez lata Ellison był dyrektorem generalnym (CEO), potem przeszedł na stanowiska przewodniczącego rady i osoby odpowiedzialnej za strategię technologiczną firmy. Prywatnie jest fanem żeglarstwa i partii republikańskiej. Jak podaje CNN, na jego wielki wczorajszy sukces złożyło się kilka czynników. Po pierwsze był to skok akcji Oracle oponad 35–40 proc. po publikacji wyników finansowych i prognoz, do tego nowe kontrakty, a tymczasem Ellison posiada 41 proc. akcji Oracle, dzięki czemu jego majątek w krótkim czasie wzrósł o około 100 miliardów dolarów.

