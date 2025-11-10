Empire State Bulding w Nowym Jorku rozświetlony na biało-czerwono! Robert Lewandowski na miejscu

2025-11-10 20:39

Słynny Empire State Building na nowojorskim Manhattanie już za parę chwil rozświetli się na biało-czerwono! Konsulat RP zapowiedział to wydarzenie na dziś, poniedziałek o godz. 22. czasu polskiego. Iluminacja została zaplanowana oczywiście z okazji Święta Niepodległości. Symbolicznego zapalenia świateł na Empire State Building dokona Robert Lewandowski.

Empire State Building w Nowym Jorku w barwach biało-czerwonych z okazji Święta Niepodległości

Już w dzisiejszy wieczór, 10 listopada, nowojorski Empire State Building rozświetli się w barwach biało-czerwonych. To hołd dla Polski z okazji Święta Niepodległości. Jak poinformował Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku, wydarzenie rozpocznie się o godzinie 22. czasu polskiego, a symbolicznego zapalenia świateł dokona kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej Robert Lewandowski. Empire State Building to jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków świata. Wzniesiony w 1931 roku, przez dekady pozostawał najwyższym wieżowcem globu i do dziś uchodzi za symbol Nowego Jorku oraz amerykańskiego modernizmu.

Robert Lewandowski przylatuje specjalnie z Barcelony. Uświetni patriotyczne wydarzenie w Nowym Jorku

Od 1976 roku gmach słynie z tradycji iluminacji świetlnych – jego fasada zmienia kolory, by upamiętnić ważne wydarzenia, święta narodowe czy akcje społeczne. Jest to możliwe dzięki nowoczesnemu systemowi LED, który pozwala tworzyć niezwykłe efekty świetlne. Kapitan reprezentacji Polski specjalnie przyleci z Hiszpanii, by wziąć udział w ceremonii.  W ramach obchodów Święta Niepodległości polska społeczność w Nowym Jorku organizuje liczne wydarzenia. Uroczystości odbędą się m.in. w Konsulacie Generalnym RP oraz Instytucie Piłsudskiego. 

