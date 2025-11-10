Empire State Bulding w Nowym Jorku rozświetlony na biało-czerwono! Robert Lewandowski na miejscu

Empire State Building w Nowym Jorku w barwach biało-czerwonych z okazji Święta Niepodległości

Już w dzisiejszy wieczór, 10 listopada, nowojorski Empire State Building rozświetli się w barwach biało-czerwonych. To hołd dla Polski z okazji Święta Niepodległości. Jak poinformował Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku, wydarzenie rozpocznie się o godzinie 22. czasu polskiego, a symbolicznego zapalenia świateł dokona kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej Robert Lewandowski. Empire State Building to jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków świata. Wzniesiony w 1931 roku, przez dekady pozostawał najwyższym wieżowcem globu i do dziś uchodzi za symbol Nowego Jorku oraz amerykańskiego modernizmu.

ZOBACZ TEŻ: Historyk prof. Tomasz Nałęcz na Święto Niepodległości: "To nauka, żeby w obliczu niebezpieczeństwa tonować polityczne spory"

Robert Lewandowski przylatuje specjalnie z Barcelony. Uświetni patriotyczne wydarzenie w Nowym Jorku

Od 1976 roku gmach słynie z tradycji iluminacji świetlnych – jego fasada zmienia kolory, by upamiętnić ważne wydarzenia, święta narodowe czy akcje społeczne. Jest to możliwe dzięki nowoczesnemu systemowi LED, który pozwala tworzyć niezwykłe efekty świetlne. Kapitan reprezentacji Polski specjalnie przyleci z Hiszpanii, by wziąć udział w ceremonii. W ramach obchodów Święta Niepodległości polska społeczność w Nowym Jorku organizuje liczne wydarzenia. Uroczystości odbędą się m.in. w Konsulacie Generalnym RP oraz Instytucie Piłsudskiego.

Sonda Byłaś/eś kiedyś w Nowym Jorku? Tak, ale nie odwiedziłam/em miejsc związanych z filmem "Kevin sam w Nowym Jorku". Może następnym razem? Nie, ale planuje w przyszłym roku i na pewno odwiedzę któreś z miejsc z filmu "Kevin sam w Nowym Jorku" Nie Tak Jeszcze nie, ale planuję

Quiz z okazji Narodowego Święta Niepodległości Pytanie 1 z 7 Kiedy Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów? 1 maja 1918 roku 11 listopada 1918 roku 3 maja 1919 roku 15 sierpnia 1920 roku Następne pytanie