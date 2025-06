Erdogan złożył obietnicę, chodzi o wojnę. "Jestem gotowy zrobić wszystko"

Recep Erdogan zapewnił Donalda Trumpa, że zrobi wszystko, by zapobiec eskalacji konfliktu między Izraelem a Iranem

Zaczyna się trzeci dzień wojny między Izraelem a Iranem. Trwają wzajemne ostrzały. Izraelskie wojsko i służby ratunkowe poinformowały dziś, 15 czerwca, że osiem osób zginęło, a około 200 zostało rannych w Izraelu na skutek irańskich ataków przeprowadzonych minionej nocy. Po stronie Iranu jest niemal 80 zabitych i ponad 300 rannych. Jedni, jak Rosja czy Turcja, zdecydowanie potępiają działania Izraela, inni wzywają tylko do deeskalacji. Iran grozi już USA, Francji i Wielkiej Brytanii, że zaatakuje ich bazy w regionie, jeśli udzielą Izraelowi pomocy, nawet tylko przy obronie. Rozmowy telefoniczne w sprawie wyjątkowo niebezpiecznej sytuacji na Bliskim Wschodzie prowadzili już Donald Trump i Władimir Putin, zgadzając się, że działania wojenne należy zakończyć. Potem amerykański przywódca rozmawiał także z prezydentem Turcji.

Recep Erdogan uważa, że należy wrócić do negocjacji między USA i Iranem, bo są one "jedynym sposobem rozwiązania konfliktu"

Jak poinformowała dyrekcja ds. komunikacji tureckiego przywódcy, zapewnił on, że jest gotowy zrobić wszystko, by zapobiec wymknięciu się konfliktu spod kontroli. Recep Erdogan uważa, że należy wrócić do negocjacji w sprawie porozumienia nuklearnego toczone między USA i Iranem, bo są one "jedynym sposobem rozwiązania konfliktu". Wcześniej prezydent Turcji rozmawiał o konflikcie irańsko-izraelskim z przywódcą Arabii Saudyjskiej Mohammedem bin Salmanem, królem Jordanii Abudallem II, prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem, prezydentem Egiptu Abdem el-Fatahem es-Sisim, prezydentem Syrii Ahmedem asz-Szarą i premierem Pakistanu Shehbazem Sharifem.

Sonda Czy wojna na Bliskim Wschodzi stanowi zagrożenie dla Europy? Tak Nie Nie mam zdania

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyampaikan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam percakapan telepon bahwa Turki mendukung sikap AS mengenai pentingnya melanjutkan negosiasi nuklir dengan Iran.Menurut pernyataan dari kantor presiden Turki, Sabtu (14/6), selama… pic.twitter.com/Vg1uhUezEE— Akuratco (@akuratco) June 15, 2025

QUIZ. Nowy test z geografii! Pytania o granice, miasta i nie tylko Pytanie 1 z 10 Z jakimi krajami bałtyckimi graniczy Białoruś? Z Litwą, Łotwą i Estonią Z Litwą, Łotwą Z Łotwą i Estonią Następne pytanie