Gigantyczny pożar wieżowców! W środku wciąż ludzie! W każdym budynku 2000 mieszkań

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
Marta Kowalska
2025-11-26 12:10

12 osób zginęło, a 16 zostało rannych w pożarze w wyniku pożaru, który ogarnął remontowane wysokościowce w północnej części Hongkongu - przekazała w środę agencja Reutera. W budynkach wciąż są uwięzieni ludzie, na razie nie wiadomo, jak wielu. Trwa dramatyczna akcja ratunkowa. Nad miastem unoszą się słupy ognia i dymu.

Wcześniej pisaliśmy, że cztery osoby zginęły w wyniku ogromnego pożaru, który strawił kilka remontowanych wieżowców kompleksu mieszkalnego w północnej dzielnicy Tai Po w Hongkongu. Nad miastem unosi się gęsty dym, budynki dosłownie stoją w płomieniach. Jak podał nadawca publiczny RTHK, na którego powołuje się "Guardian", w płonących uwięzieni są ludzie - na razie nie wiadomo, jak wielu. Teraz agencja Reutera, że zginęło co najmniej 13, a kolejnych 16 jest rannych. Ten bilans wciąż może się zmienić. 

13 osób nie żyje po potwornym pożarze

Każdy z wieżowców liczy po 31 pięter. "Według świadków, wzdłuż drogi pod kompleksem stały dziesiątki wozów strażackich i karetek pogotowia. Straż pożarna poinformowała agencję Reutera, że nie ma jeszcze danych o liczbie osób, które mogą nadal przebywać w środku. Nagranie na żywo z miejsca zdarzenia pokazało strażaków, którzy z wysoko umieszczonych wozów drabinowych polewali płomienie wodą" - pisze "Guardian".

Płonie osiem budynków, w każdym są 2000 mieszkań

W pożarze ucierpieli również strażacy. Do wybuchu doszło około godz. 14.50 czasu lokalnego na dziedzińcu Wang Fuk w Tai Po. Pół godziny później alarm został podniesiony do najwyższego stopnia. Jak podają media, kompleks składa się z ośmiu wieżowców, a w każdym znajduje się 2000 mieszkań. Przy budynkach stały bambusowe rusztowania, ponieważ kompleks był w remoncie. "Rusztowania bambusowe są powszechnym widokiem w Hongkongu podczas budowy i renowacji budynków, chociaż rząd zapowiedział w tym roku, że zacznie wycofywać je z projektów publicznych ze względu na względy bezpieczeństwa" - podaje "Guardian".

Więcej informacji wkrótce.

Hongkong/ Co najmniej cztery osoby zginęły w pożarze remontowanych wysokościowców
