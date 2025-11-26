Gigantyczny pożar wieżowców! W środku wciąż ludzie! W każdym budynku 2000 mieszkań

Wcześniej pisaliśmy, że cztery osoby zginęły w wyniku ogromnego pożaru, który strawił kilka remontowanych wieżowców kompleksu mieszkalnego w północnej dzielnicy Tai Po w Hongkongu. Nad miastem unosi się gęsty dym, budynki dosłownie stoją w płomieniach. Jak podał nadawca publiczny RTHK, na którego powołuje się "Guardian", w płonących uwięzieni są ludzie - na razie nie wiadomo, jak wielu. Teraz agencja Reutera, że zginęło co najmniej 13, a kolejnych 16 jest rannych. Ten bilans wciąż może się zmienić.

13 osób nie żyje po potwornym pożarze

Każdy z wieżowców liczy po 31 pięter. "Według świadków, wzdłuż drogi pod kompleksem stały dziesiątki wozów strażackich i karetek pogotowia. Straż pożarna poinformowała agencję Reutera, że nie ma jeszcze danych o liczbie osób, które mogą nadal przebywać w środku. Nagranie na żywo z miejsca zdarzenia pokazało strażaków, którzy z wysoko umieszczonych wozów drabinowych polewali płomienie wodą" - pisze "Guardian".

Płonie osiem budynków, w każdym są 2000 mieszkań

W pożarze ucierpieli również strażacy. Do wybuchu doszło około godz. 14.50 czasu lokalnego na dziedzińcu Wang Fuk w Tai Po. Pół godziny później alarm został podniesiony do najwyższego stopnia. Jak podają media, kompleks składa się z ośmiu wieżowców, a w każdym znajduje się 2000 mieszkań. Przy budynkach stały bambusowe rusztowania, ponieważ kompleks był w remoncie. "Rusztowania bambusowe są powszechnym widokiem w Hongkongu podczas budowy i renowacji budynków, chociaż rząd zapowiedział w tym roku, że zacznie wycofywać je z projektów publicznych ze względu na względy bezpieczeństwa" - podaje "Guardian".

