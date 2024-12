Grinch zaatakował choinkę! Dziecko ruszyło na odsiecz, zobacz wideo

Grinch przebieraniec wtargnął do pokoju i zaatakował choinkę! Nie przewidział, co zrobi mały chłopiec. Film hitem sieci

Przebieranie się za Świętego Mikołaja i udawanie go przed dziećmi może różnie się skończyć. A to jakiś malec pociągnie za brodę i zdemaskuje ojca czy dziadka, a to któreś dziecko przestraszy się i zapłacze, a to zauważy wystające spod czerwonej szaty kapcie taty... Jeszcze trudniejsze zadanie mają rodzice w Wielkiej Brytanii. Tam jakiś czas temu pojawił się nieznany chyba kompletnie w Polsce zwyczaj przebierania się nie tylko za Mikołaja, ale i za Grincha, słynnego zielonego potwora z bajki nienawidzącego Świąt, bohatera filmu "Grinch: Świąt nie będzie". Przebieranki podejmuje się ktoś z rodziny lub wynajęty aktor. Jego zadanie polega na wejściu do domu i robieniu psot w obecności dzieci. Sytuacja niekiedy wymyka się spod kontroli i tak było również w przypadku przebierańca z Glasgow.

Sytuacja kompletnie wymknęła się spod kontroli. Grinch walczył z chłopcem, a obok szczekał wniebogłosy pies

Co tam się wydarzyło? Wszystko zostało uwiecznione na filmie kręconym telefonem i udostępnionym potem na Facebooku przez niejaką Carlę Swan. Do drzwi dobija się osoba przebrana za Grincha, a potem wbiega do środka i rusza prosto na bożonarodzeniową, kolorową choinkę! Grinch atakuje drzewko, ale widzi to kilkuletni chłopiec i postanawia bronić choinki jak niepodległości. Na filmie dziecko rzuca się na o wiele większego od siebie Grincha i atakuje go, okładając go ciosami i zakładając chwyty jak mały komandos. Film urywa się, gdy sytuacja kompletnie wymyka się spod kontroli. Grinch walczy z chłopcem, a obok szczeka wniebogłosy domowy piesek. Jak tłumaczy autorka filmu, za Grincha przebrała się ciotka chłopca i cała sytuacja skończyła się śmiechem. Film został udostępniony ponad 25 tysięcy razy na Facebooku i obejrzany ponad milion razy na platformie społecznościowej X.

i Autor: Facebook

