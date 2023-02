Gwiazda "Świata według Bundych" kończy z aktorstwem. Jest nieuleczalnie chora!

Christina Applegate to amerykańska aktorka, która zyskała ogromną popularność wcielają się w postać Kelly Bundy w serialu "Świat według Bundych" (w latach 1987–1997). Oprócz tego wystąpiła w kilku znanych produkcjach, m. in. "Goście w Ameryce" z Jeanem Reno, "Ostrożnie z dziewczynami" czy "Szkoła stewardes". Gwiazda w 2021 roku podzieliła się z fanami trudną dla siebie informacją. - Cześć, przyjaciele. Kilka miesięcy temu zdiagnozowano u mnie stwardnienie rozsiane. To była dziwna podróż. Otrzymałam jednak wsparcie od znajomych, którzy także zmagają się z tą chorobą. To wyboista droga, ale jedziemy dalej. Chyba że jakieś d*pki ją zablokują - wyznała wówczas.

W niedzielę Applegate przybyła na galę SAG Awards ze swoją 12-letnią córką Sadie Grace. Aktorka została nominowana za kreację w serialu komediowym "Dead to Me" (choć ostatecznie nie została wyróżniona). Applegate pozowała na czerwonym dywanie w eleganckiej czarnej sukni o lasce, bez której się nie rusza, odkąd zdiagnozowano u niej chorobę (zamieściła na niej nawet naklejki z hasłem "pier*** się stwardnienie rozsiane"). Jak przyznała dziennikarzom, choroba uniemożliwia jej już praktycznie grę aktorską, dlatego Applegate rezygnuje z występów i uczestnictwa w galach. - To prawdopodobnie mój ostatni pokaz nagród, więc to rodzaj wielkiej sprawy. W tej chwili nie mogłabym sobie wyobrazić wstawania o 5 rano i spędzania 12-14 godzin na planie - powiedziała w rozmowie z Los Angeles Times.

Aktorka ma się teraz skupić na byciu lektorką, ponieważ, jak podkreśliła, "musi pracować, by zarobić trochę gotówki dla swojej córki Sadie".

