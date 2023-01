Gwiazdor chciał nagiej Meghan Markle na ulicy! Teraz Jeremy Clarkson przeprasza. Jest odpowiedź Sussexów!

Jeremy Clarkson wysłał list do Meghan Markle. Przeprosił za to, że chciał oglądać ją nago, obrzucaną ekskrementami

Ten skandal był wyjątkowo na rękę Meghan Markle, chociaż w zamierzeniu Jeremy Clarkson chciał ją upokorzyć i ośmieszyć. W grudniu, na krótko przed świętami słynny brytyjski dziennikarz opublikował na łamach "The Sun" felieton, w którym nie szczędził wyjątkowo mocnych słów żonie księcia Harry'ego w związku z premierą serialu Netflixa "Harry & Meghan". "W nocy nie mogę spać, bo leżę tam zgrzytając zębami i marząc o dniu, w którym ona będzie zmuszona do paradowania nago po ulicach każdego miasta w Wielkiej Brytanii, podczas gdy tłumy będą skandowały "Wstyd!" i obrzucały ją grudkami ekskrementów" - napisał Jeremy Clarkson. Przesadził. Spadła na niego lawina krytyki i w końcu napisał na Twitterze: "Ojej. Wdepnąłem w to. W moim felietonie napisałem o Meghan i zrobiłem niezręczne odniesienie do sceny w "Grze o tron" i to zostało źle odebrane przez wielu ludzi. Jestem przerażony tym, że sprawiłem tak wiele bólu i w przyszłości będę ostrożniejszy". Widocznie to jednak nie wystarczyło...

Jeremy Clarkson kaja się w mejlu do Ssussexów: "Byłem sam w domu i śpieszyłem się"

Jak teraz ujawnia Jeremy Clarkson na Instagramie, postanowił wysłać mejla w tej sprawie bezpośrednio do Meghan Markle i Harry'ego. Zrobił to w Boże Narodzenie i przeprosił książęcą parę, określając swój tekst jako "haniebny". Pisał też tak: "Jedną z dziwnych rzeczy, które zauważyłem w ostatnim czasie, jest to, że ilekroć poseł lub znana osoba jest proszony o przeprosiny za coś, to bez względu na to, jak szczere lub głębokie są te przeprosiny, nigdy nie są one wystarczające dla ludzi, którzy w pierwszej kolejności o to apelowali. Więc spróbuję dziś rano przełamać ten trend, przepraszając za rzeczy, które ostatnio powiedziałem w gazecie Sun o Meghan Markle. naprawdę mi przykro. Żałuję tego od podeszew moich stóp aż do mieszków włosowych na mojej głowie. Podnoszę ręce. Mea culpa z dzwonami. Zwykle przed złożeniem artykułu czytam komuś innemu to, co napisałem, ale tego pamiętnego dnia byłem sam w domu i śpieszyłem się. Więc kiedy skończyłem, po prostu nacisnąłem wyślij. A potem, kiedy kolumna pojawiła się następnego dnia, mina eksplodowała". Tymczasem przedstawiciel Meghan i Harry'ego zdążył już publicznie odpisać Clarksonowi. Stwierdził, że jego artykuły są zazwyczaj "pełne nienawiści" i wygląda na to, że przeprosiny nie zostały przyjęte...

