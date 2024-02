Kenneth Mitchell nie żyje. Aktor był gwiazdorem filmów Marvela i serialu "Star Trek: Discovery". 49-latka pokonała okrutna choroba ALS

"Z ciężkim sercem informujemy o śmierci Kennetha Alexandra Mitchella, ukochanego ojca, męża, brata, wujka, syna i drogiego przyjaciela" – głosi oświadczenie, które zamieściła w internecie rodzina Kennetha Mitchella. Sławny kanadyjski aktor zmarł 25 lutego w wieku zaledwie 49 lat. W jakich filmach i serialach grał Kenneth Mitchell? To między innymi gwiazdor filmów Marvela i "Star Treka". Ma na koncie ponad 50 ról zarówno na dużym ekranie, jak i w serialach telewizyjnych. Zagrał ojca Carol Danvers w filmie "Kapitan Marvel"” z 2019 roku. Wystąpił też w kilkudziesięciu serialach telewizyjnych. Kennetha Mitchella zapamiętamy m.in. jako odtwórcę ról Klingonów, fantastycznych postaci ze "Star Treka". w latach 2017–2021 Mitchell grał Kol, Kol-Sha i Tenavik, a także Aurellio w serialu science fiction "Star Trek: Discovery".

Kennetha Mitchella pokonała choroba ALS. Jaka to choroba? Jakie są objawy stwardnienia zanikowego bocznego?

Czym jest ALS? Jakie są objawy choroby, która pokonała gwiazdora Marvela? Stwardnienie zanikowe boczne zdiagnozowano u aktora dopiero w 2018 roku. Jeszcze w sierpniu świętował rocznicę diagnozy i cieszył się, że nadal żyje. "Ta choroba jest absolutnie straszna, jednak pomimo całego cierpienia jest za co być wdzięcznym" - pisał Kenneth Mitchell. Stwardnienie zanikowe boczne to poważna choroba neurologiczna, która dotyka 1-2 osób na sto tysięcy. Schorzenie zaczyna się od skurczy i drętwienia rąk, drżenia kończyn, częstego ziewania, problemów z chodzeniem. Z czasem choroba upośledza zdolności do oddychania i przełykania, prowadząc do śmierci.

Actor Kenneth Mitchell, known for his work on "Star Trek," died Saturday. Mitchell, 49, was diagnosed with ALS, a neurodegenerative disease, more than five years ago. https://t.co/794K0BS2Iy pic.twitter.com/Cr4ZHdk45P— CBS News (@CBSNews) February 26, 2024

🚨 R.I.P #StarTrekDiscovery's Kenneth Mitchell!Sadly, Kenneth Mitchell has passed away. He portrayed the Klingons Kol, Kol-Sha, and Tenavik, as well as Aurellio, in #StarTrek: Discovery! pic.twitter.com/zfGH98TInl— Trek Central (@TheTrekCentral) February 25, 2024

